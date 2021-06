 “viaggiAMO con I LIBRI” fa tappa ad Arquata Scrivia

“Come prima più di prima” è il motto della manifestazione culturale “viaggiAMO con I LIBRI” 2021. Lo scorso anno, a causa della pandemia l’evento era stato sospeso ma, in questa edizione riprende arricchita.

Frutto della collaborazione con il Sistema Bibliotecario Tortonese e dell’Associazione Librialsole “viaggiAMO con I LIBRI” ha l’ambizioso obiettivo di promuovere la cultura, i libri e la lettura. La Rassegna che è iniziata, venerdì scorso a Viguzzolo si snoderà in alcuni comuni aderenti al Sistema Bibliotecario di Tortona.

Il 18 e il 19 giugno sarà ad Arquata Scrivia, tante le proposte in calendario per soddisfare tutte le fasce di pubblico. Nel corso delle due giornate Piazza Bertelli, dalle 10 alle 19, ospiterà la Fiera del Libro nei vari stand saranno presenti molti editori locali ma non solo.

Venerdì 18 giugno, nella sala Soms in Piazza Nuova, Valentina Biletta terrà due laboratori per sperimentare la tecnica del mosaico il primo dalle 10 alle 12, dedicato ai ragazzini tra i 7 e 14 anni, il secondo alle 18 dedicato ai bimbi tra i 4 e 6 anni. Chi è interessato a partecipare deve inviare una mail a: <[email protected]>).

In Piazza Bertelli alle 18, sarà presentato il libro di Edoardo Morgavi “La pietra arenaria di Costa Montada: storia di un territorio”, edito dal Comune di Arquata Scrivia e alle 21.00 presentazione del romanzo di Gianluigi Mignacco “L’equilibrio dei sassi”, (Puntoacapo Editrice).

Sabato 19 giugno dalle 10 alle 12 sempre nella sala Soms, conclusione del laboratorio di mosaico con Valentina Biletta, e alle 16, incontro con Eleanor Ann Peterson per divertirsi con il suo libro in inglese “Jurassic Rat” (Spork Edizioni). In Piazza Bertelli, proseguiranno le presentazioni dei libri: alle 10.00: “Anfibi e rettili della Liguria” di Fabrizio Oneto, Dario Ottonello e Giacomo Rosa (Il Piviere Edizioni); alle 10.45 “Istantanee. Ironie e sentimento” di Marisa Giacobbe (Pathos Edizioni); alle 11.15 “Mangiare sano con le erbe – Guida alla raccolta e alla cucina in 174 ricette” di Anna Rivera (Araba Fenice Edizioni): alle 14.45 “ANKH, Viaggio avventuroso tra i misteri del mondo” di Paolo Abbondanza (Vallescrivia Edizioni), dialogherà con l’autore, Alessandro Tacchino, curatore del volume; alle 15.30 “ La nidiata dell’aquila” di Marta Tempra e Furi Thot (Arpeggio Libero Editrice); alle 16.15 “L’urlo dell’ape regina” di Graziano Moro (Edizioni Epoké); alle 17.00 “Aisha e il segreto di Ikram” di Melissa Convertino (Edizioni A. Car); alle 17.45 “L’usignolo e occhi di cielo” di, Stefania Chiappalupi (MR editori); alle 18.15 “Acerbe” di Emanuele Repetto (Joker Edizioni).

A corollario della manifestazione nella mattina di sabato 19 giugno si svolgerà un importante appuntamento culturale; nell’atrio di Palazzo Spinola, sede del Municipio, sarà inaugurata la Mostra per celebrare i 50 anni di attività artistica del pittore- scultore Enrico Debenedetti, artista arquatese che ha raggiunto questo traguardo ragguardevole nel 2020; l’esposizione delle sue opere più significative rimarrà visibile al pubblico fino a sabato 3 luglio.

In l’occasione della manifestazione lungo le vie del paese, i visitatori potranno degustare le proposte enogastronomiche a tema con gli AperiLibri proposti dalle attività commerciali arquatesi nelle serate di venerdì e sabato dalle 19 su prenotazione.