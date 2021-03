Viaggiava senza patente e senza assicurazione beccato dalla Polstrada

Gli Agenti della Polizia Stradale di Tortona, hanno fermato sulla strada provinciale 35 Ter nei pressi di Novi Ligure una Lancia Delta guidata da un cittadino di nazionalità cinese. L’uomo non aveva nessun documento. Gli agenti hanno accertato presso le Banche Dati in uso alle Forze di Polizia che era sprovvisto di permesso di soggiorno. Non solo clandestino, ma non aveva mai conseguito la patente di guida neppure al suo Paese, inoltre circolava senza che il veicolo fosse assicurato.

E’ stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per il reato previsto dall’art. 10 del Testo Unico Immigrazione, gli Agenti infine, hanno sequestrato la vettura e lo hanno multato per un totale di circa 6.000 euro.