L’unico evento in programma a Gavi per le celebrazioni della Giornata della Memoria è in programma domani, sabato 1° febbraio, dalle 15, nel circolo del Pd in via Mameli. L’evento prevede la proiezione del film di Alberto Angela “Viaggio senza ritorno”, realizzato da Alberto Angela per raccontare l’Olocausto attraverso alcuni luoghi e tappe fondamentali di quella tragedia: il rastrellamento del ghetto di Roma, il binario 21 a Milano, il campo di sterminio di Auschwitz/Birkenau.

Angela ricostruisce le vite delle persone che hanno subito le persecuzioni razziali, anche grazie alle testimonianze di chi è sopravvissuto, come Liliana Segre, senatrice a vita. Nel film le letture sono a cura di Gigi Proietti. “Un documento molto toccante – spiegano dal Pd – per non dimenticare la tragedia dell’Olocausto. Sarà un momento di incontro e riflessione per tutti gli iscritti, gli amici e coloro che ne fossero interessati”.