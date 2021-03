Vignole Borbera. Dona il sangue salva una vita.

La Croce Rossa Italiana Comitato di Vignole Borbera ha organizzato una giornata di sensibilizzazione e informazione sulla donazione del sangue rivolta ai cittadini del territorio.

Il presidio sanitario dove sarà possibile donare il sangue sarà allestito in Piazza San Lorenzo a Vignole Borbera, domenica 28 marzo dalle 8 alle 13, un’ora in più rispetto al previsto termine delle 12, per consentire agli operatori sanitari dell’emoteca di effettuare il prelievo nella massima sicurezza e garantire così tutte le misure anti Covid.



Possono compiere questo splendido gesto di solidarietà, che può davvero salvare una o più vite, tutte le persone in buona salute in età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Vista la situazione pandemica che impone ancora una volta la zona rossa, per partecipare alla donazione è necessario prenotarsi chiamando il numero:334 6839667.