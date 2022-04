Vignole Borbera festeggia il 25 aprile.

Vignole festeggia il 25 aprile, con una commemorazione ufficiale, con deposizione di due corone d’alloro per ricordare i caduti delle guerre, una sarà deposta al monumento in Piazza Figini e l’altro alla stele degli Alpini. Questo avviene al mattino dopo la funzione religiosa delle 11,15. Sempre in mattinata intorno alle otto, e per tutta la giornata di lunedì, saranno allestite lungo le vie del centro storico, le circa centocinquanta bancarelle della Fiera di Primavera, arricchite di un settore riservato all’artigianato e all’hobbystica. Lo spazio dedicato ai bambini prevede giostre e gonfiabili, ma anche il “battesimo della sella” per i piccoli che potranno provare l’emozione di una cavalcata, con insegnanti di equitazione.

Mentre i golosi potranno trovare conforto nell’area sagre, allo stand gastronomico gestito dai volontari della pro loco. Inoltre, il Museo Pianezza resterà aperto al pubblico per l’intera giornata con una mostra collettiva di quadri e sculture.

La giornata è organizzata dalla Pro Loco, dall’Amministrazione comunale, con il supporto del Gruppo di Protezione Civile Alpino.