Vignole Borbera. Municipio chiuso per Covid

Da questa mattina gli uffici comunali di Vignole Borbera sono chiusi, la causa è il Coronavirus. “Una precauzione necessaria – ha spiegato il sindaco Giuseppe Teti – perché l’architetto, responsabile dell’Ufficio tecnico, dopo aver effettuato il tampone, è risultato positivo al Covid-19. L’architetto in queste ultime settimane è stato molto presente i Municipio per il motivo che abbiamo avviato parecchi lavori tra i quali l’edificazione della nuova scuola. Presumibilmente il Comune resterà chiuso per una settimana, il tempo utile per avere l’esito dei tamponi ai quali ci siamo sottoposti sia io, sia il personale sia gli amministratori. Fino ad ora siamo tutti asintomatici. Gli ambienti del Municipio sono stati sanificati e in ogni stanza è stata trattata con l’ozono. Comunicheremo gli esiti dei tamponi appena in nostro possesso”.

Per questa sera è previsto il Consiglio Comunale che avrà comunque luogo in videoconferenza.