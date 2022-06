Vignole: bovino in una scarpata salvato dai vigili del fuoco con l’elicottero

L’animale era finito in un dirupo e non poteva risalire. E’ stato imbragato e portato al sicuro.

Era finito in un dirupo e non riusciva più a risalire. Per recuperare il bovino vittima della disavventura di ieri, 25 giugno, a Vignole Borbera, i proprietari hanno dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Novi Ligure e anche del personale speleo alpino fluviale di Alessandria e del Nucleo Elicotteri vigili del fuoco del Piemonte. I vigili del fuoco, con l’ausilio di corde, si sono calati nella zona impervia e, dopo aver raggiunto l’animale, lo hanno imbracato per consentire all’elicottero, per mezzo di una rete, di trasportarlo in un’ area sicura, consegnandolo al proprietario e al veterinario presenti sul posto.