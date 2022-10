La ditta abbandona il cantiere nel 2018, ottiene comunque il 20% della somma prevista dopo che il contratto era stato rescisso dopo mesi ma adesso fa causa al Comune. Succede a Vignole Borbera. L’opera oggetto del contenzioso legale è il parcheggio del santuario del Chioccale, completato e inaugurato nel 2019. L’impresa Appalti e Costruzioni di Valperga (Torino) nel 2018, dopo aver vinto l’appalto, secondo il racconto del sindaco, Giuseppe Teti, aveva abbandonato il cantiere poiché riteneva che erano necessarie verifiche sul terreno da parte dell’Arpa, in realtà già avvenute anni prima. Dopo vari solleciti, il Comune aveva rescisso il contratto e riassegnato i lavori a un’altra ditta. Per chiudere la questione, l’amministrazione comunale non aveva chiesto indietro il 20% dell’importo contrattuale anticipato a suo tempo. Tutto risolto? Per nulla: nei mesi scorsi in municipio è arrivata una citazione in giudizio in tribunale ad Alessandria. La Appalti e Costruzioni chiede 27 mila di risarcimento, secondo Teti, poiché si ritiene danneggiata da quanto avvenuto. La lite legale costerà al Comune almeno 6 mila euro: ha dovuto infatti incaricare lo studio Monti di Casale Monferrato per essere tutelato.