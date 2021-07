I lavori dovevano iniziare entro il 2019 ma finora davanti all’incrocio del casello dell’autostrada A7, a Vignole Borbera, non si è mosso nulla. Della rotonda a forma di fagiolo, con un costo stimato di 1,37 milioni di euro, nemmeno l’ombra. Il crocevia tra autostrada, provinciale 140 della Val Borbera e provinciale per Stazzano resta pericoloso e il via ai lavori sembra essere finito nel dimenticatoio. L’opera è più che mai fondamentale da quando il traffico pesante è aumentato per via dei cantieri del Terzo valico, così Provincia e Comune in particolare avevano richiesto al Cociv la realizzazione di una rotonda.

Lo scorso anno erano stati conclusi gli accordi per l’esproprio di alcune aree private e mancava solo il parere di Autostrade per l’Italia. “Il progetto è stato approvato – dice il sindaco, Giuseppe Teti -, la Regione ha dato parere favorevole alla rotonda a forma di fagiolo, i soldi ci sono ma non si muove nulla mentre l’incrocio rimane pericoloso”. Da Alessandria, il dirigente del settore Viabilità della Provincia, Paolo Platania, spiega: “Stiamo aspettando il parere del ministero dello Sviluppo economico sul progetto. C’è stato un palleggio di competenze tra Roma e Autostrade per l’Italia e poi ci si è messo anche il lockdown a prolungare i tempi. Scriveremo nuovamente al ministero”.