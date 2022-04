Vinitaly: il sindaco Massa ha visitato gli stand dei produttori del Gavi

Il Vinitaly di Verona è iniziato domenica 10 aprile e si concluderà domani, mercoledì 13 aprile. Vede la partecipazione di molte aziende del Gavi docg, oltre al Consorzio di tutela del Gavi, nella città veneta per promuovere il prodotto più venduto del territorio Novese dopo le difficoltà causate dal Covid, che non hanno comunque intaccato il mercato del bianco secco piemontese. Per la prima volta un amministratore comunale di Gavi ha fatto visita agli stand dei produttori. Il sindaco Carlo Massa si è infatti recato in visita privata al vinitaly “per testimoniare – come spiega – la vicinanza dell’amministrazione ai produttori locali del prodotto gaviese di maggior importanza nel mondo”.

“La visita – spiegano dal Comune – è stata molto apprezzata e i produttori hanno sottolineato la disponibilità e la vicinanza che la nuova amministrazione riserva a tutte le realtà sociali ed economiche del territorio”. Massa ha visitato anche lo stand dei prodotti del Dolcetto di Ovada.