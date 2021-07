Visite guidate con incursioni teatrali domani, 1° agosto, al Forte di Gavi. Sei volontari dell’associazione Amici del Forte e di Gavi, tra cui due neo associate grazie all’iniziativa del corso svolto da Commedia Community, racconteranno la storia della fortezza in modo originale, partendo dalle origini fino ad arrivare alle vicende legate alla Seconda guerra mondiale, quando il Forte era una prigione militare. L’accesso è consentito a gruppi di 12 persone per volta, con inizio del percorso alle ore 10, 12, 15 e 17. Lo spettacolo è gratuito, ma occorre acquistare il biglietto per l’ingresso al Forte, in portineria. Per agevolare i controlli Covid, è opportuno presentarsi all’ingresso 10 minuti prima dell’inizio, muniti di mascherina, che all’interno del Forte dovrà essere regolarmente indossata. Prenotazioni: AMICIFORTEGAVI.eventbrite.com oppure https://fb.me/e/b1IrwYUY4 Info [email protected], WhatsApp 3792516414.