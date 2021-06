 “Vite d’acciaio, un secolo di siderurgia novese” in mostra a Novi Ligure

Sarà inaugurata venerdì 2 luglio alle 9 presso la Biblioteca Civica di via Marconi 66 la mostra “Vite d’acciaio. La siderurgia a Novi Ligure in 100 anni di fotografie”, curata dall’Assessorato alla Cultura e del Circolo ILVA di Novi Ligure.

Il percorso espositivo racconta un secolo di siderurgia novese, dalla nascita delle ferriere allo stabilimento siderurgico attuale. Un omaggio che Novi Ligure ha voluto fare alle “vite d’acciaio”, quelle dei tanti lavoratori che hanno scritto la storia industriale della Città e della nazione.

L’allestimento comprende rare fotografie dell’epoca di autore ignoto, foto che documentano l’avanzamento lavori del nuovo stabilimento, negli anni 50-60 del 900, opera dello Studio Fotografico “Peila” di Novi Ligure; • foto dell’inaugurazione dello stabilimento Italsider, alla presenza dell’Onorevole Aldo Moro, nel 1962; foto risalenti agli anni 80-90 del 900, realizzate durante la costruzione del nuovo stabilimento; foto dell’inaugurazione del nuovo stabilimento alla presenza del Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, nel 1992 (fotografo Piero Bogliolo), oltre a materiali bibliografici e video provenienti dall’archivio storico del Circolo Ilva e materiale recuperato, nel corso degli anni, dal dottor Rigassio, Responsabile Marketing dell’allora stabilimento Italsider.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 3 settembre prossimo, il lunedì, mercoledì e venerdì: 9.30 – 12.30; martedì e giovedì: 9.30 – 12.30 e 16.00 – 19.30. Chiusura: dal 6 al 20 agosto. Per Info: 014376246

Gli altri appuntamenti a Novi Ligure

Intanto continua la rassegna Novi d’autore. Giovedì 1° luglio alle 18 la Biblioteca Civica presenta “La penna ai tempi della tastiera”. Giovani scrittori novesi si raccontano: esperienze, vissuti, sogni di ragazzi che hanno in comune l’amore per la scrittura. All’incontro parteciperà Arianna Succi Leonelli che parlerà della sua raccolta di scritti personali dal titolo “Voci di una piccola eternità”.

Sempre per l’Estate novese, domenica 4 luglio è in programma il primo appuntamento della “Domenica dei bambini”, rassegna teatrale per bimbi dai tre anni in su, che si tiene nell’androne di Palazzo Dellepiane. Questa domenica sono in programma due rappresentazioni: alle ore 18 lo spettacolo di mimo “L’orchestra” (scritto, diretto e interpretato da Marco Pernici), alle ore 21 “Più su di quaggiù” (di e con Andrea Robbiano; musiche originali di Lorenzo Marcenaro); 100 i posti disponibili, prenotazione obbligatoria a [email protected], tel. 0143 76246 – int. 2, cell. 334 6323808 (anche WhatsApp).