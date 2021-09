La prima edizione di “Suoni dalle colline del Gavi e dell’Oltregiogo” prosegue con il penultimo appuntamento in calendario domani, giovedí 2 settembre, alle 21,15, nel suggestivo e antico oratorio di San Giuseppe a Capriata d’Orba. Sotto la direzione artistica dell’Orchestra classica di Alessandria che, insieme al Comune di Gavi, all’associazione Oltregiogo e ai Comuni ospitanti hanno promosso l’iniziativa, sarà proposto un concerto dal titolo “Geni in fuga”. Protagonista l’ottetto d’archi dell’Orchestra regionale Paganini, diretta dal violinista Vittorio Marchese, affermato concertista e docente di Violino presso il Conservatorio “Paganini” di Genova. Spesso invitato come primo violino da gran parte delle orchestre italiane e non, quali il Teatro alla Scala, l’Opera di Roma, la London Symphony Orchestra, Marchese suona un violino Pietro Guarneri del 1730. Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Bach (primo contrappunto dell’Arte della fuga), Mozart (adagio e fuga kv 546) e di Mendelssohn (l ottetto op.20). L’iniziativa è in collaborazione con “Orchestra in provincia..e non solo” e Alba Music Festival e gode del patrocinio della Provincia di Alessandria, del contributo di Regione Piemonte, delle fondazioni Cral di Alessandria e CRT di Torino, oltre che di Associazione Oltregiogo, Regoli Restauri e Cascina Binè. L’ingresso è libero con prenotazione al 335-6574102 oppure a [email protected] nel rispetto delle normative sul covid 19.