Voltaggio: chitarra e arpa nella tappa del Festival Echos nella Pinacoteca.

La grande musica del Festival Echos torna anche quest’anno nel Convento e nella Quadreria dei Frati Cappuccini di Voltaggio con il concerto in programma sabato 4 giugno, alle 17. Si esibirà il duo composto da Floraleda Sacchi e Christian Lavernier. Sacchi è riconosciuta come una delle più interessanti arpiste sulla scena internazionale. Ha venduto migliaia di dischi incidendo per Decca, Philips, Universal e Deutsche Grammophon. Attualmente incide per Amadeus Arte, etichetta da lei fondata e distribuita internazionalmente. È docente di arpa al conservatorio “Torrefranca” di Vibo Valentia. Christian Lavernier si esibisce alla chitarra. Si è brillantemente diplomato in chitarra al Conservatorio “Verdi” di Milano. Si è esibito in importanti festival chitarristici in tutto il mondo tra cui quelli di Aalborg (Danimarca), Morelia (Messico), Bolivar (Venezuela), Hong Kong, Shenzhen, Londra, Istanbul, Tailandia e il Segovia di Linares (Spagna). A Voltaggio suoneranno musiche di Pujol, Glass, Sacchi, Morricone, Hovhaness, Lavernier. Al termine del concerto, con ingresso libero, l’Associazione L’Arcangelo curerà una visita guidata della Pinacoteca. La visita sarà su prenotazione e con posti limitati. Per info e prenotazioni della visita guidata: [email protected] Tel 347.4608672