Era stato allestito la scorsa estate con non pochi disagi per la viabilità ma da allora non è mai entrato in funzione, così la strada provinciale 160, a Voltaggio, è spesso piega di fango. Il nastro trasportatore costruito con fondi pubblici sopra la provinciale 160 e il Lemme, tra il cantiere Val Lemme del Terzo valico e il deposito della ex cava Cementir, non ha ancora trasferito neppure un chilo di rocce e terre scavate sotto l’Appennino, per questo la Provincia ha chiesto conto al Cociv sui tempi di attivazione. Il tratto di strada tra il cantiere e il deposito è molto pericoloso, come hanno più volte evidenziato gli abitanti poiché le auto rischiano di scivolare. Il Comune, in questi mesi, ha segnalato la situazione al Cociv: la Seli Overseras, impresa che sta operando nel cantiere Val Lemme, è già intervenuta a gennaio e oggi, 5 novembre, pulirà nuovamente la strada.

“Unitamente al quotidiano utilizzo della spazzatrice e della botte dell’acqua – ha scritto l’impresa al Comune -, è previsto l’impiego di una ulteriore botte per la rimozione con getti d’acqua ad alta pressione della patina di materiale argilloso presente sulla carreggiata e sui bordi di questa.

A fine attività, per evitare la formazione di ghiaccio sulle superfici in cui l’acqua dovesse permanere, sarà nostra cura spargere sale lungo tutta la tratta sottoposta alla pulizia”. Un problema presente anche nel tratto finale della strada 163, tra Fraconalto e Ronco Scrivia, nei pressi del cantiere Castagnola. Per questo, la Provincia ha chiesto al Cociv di intervenire anche in quel tratto e di programmare con frequenza maggiore le pulizie straordinarie delle due provinciali. i disagi sul tratto della 160 dalla riapertura del cantiere Val Lemme, non si contano, a cominciare dalla presenza di semafori per lunghi periodi.