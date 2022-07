Dopo numerosi esposti a segnalazioni il Cociv ha finalmente installato il “tappo” silenziatore del pozzo di aerazione della galleria del Terzo valico, situato lungo la strada della Castagnola, a Voltaggio. A fare le spese del forte rumore emesso dal foro per lungo tempo sono stati gli abitanti di Val Carbonasca, in particolare quattro famiglie, che hanno subito pesanti disagi, formalizzati in varie segnalazioni inviata al Comune, all’Arpa e ad altri enti. Ne dà notizia il Comune: “Finalmente il “tappo” silenziatore della ventola del foro del pozzo di aerazione che da più di un anno disturbava quattro famiglie di Val Carbonasca alta, è stato installato. Una vittoria la loro, guadagnata attraverso una battaglia di mail e pec. Tutti ricordiamo, infatti, le loro proteste nei confronti di COCIV, che l’amministrazione comunale di Voltaggio ha sostenuto presso le istituzioni preposte”. Il “tappo” avrebbe dovuto essere installato ad aprile e poi a giugno. Infine, il nuovo rinvio a luglio. Nell’attesa, il Cociv aveva installato delle barriere acustiche provvisorie intorno al pozzo che non hanno però ridotto di molto i disagi. Il forte rumore emesso dalla ventola del pozzo, nonostante l’impatto sulle persone, rispettava comunque limiti di legge poiché autorizzato a suo tempo. Le rilevazioni all’esterno delle abitazioni di Val Carbonasca di giorno hanno evidenziato tra 40 e 46 decibel a fronte di un limite massimo di 60 mentre di notte erano di 40-45 decibel (50 decibel il massimo consentito). Dati simili anche all’interno delle case con finestre aperte e chiuse, difficili però da sopportare in aperta campagna. Il “tappo” dovrebbe ridurre il rumore di 20 decibel. Il Comune fa sapere che il vicesindaco, Maurizio Bisio, “si è recato presso il pozzo di aerazione e ha verificato che il rumore ora è minimo. Le famiglie interessate, che tanto avevano subito il rumore nei mesi passati, ora avranno una migliore qualità di vita”.