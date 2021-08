A Voltaggio stasera, 5 agosto, torna il teatro con la Compagnia del Bollito, che porta in scena “Una matassa imbrogliata”, testo ispirato a quello omonimo di Eduardo Scarpetta, padre di Eduardo De Filippo. L’opera è stata adattata dalla regista della compagnia, Maria Angela Damilano. Alle 21, sul palco dell’area sagre gli attori della compagnia reciteranno in una commedia brillante e ricca di colpi di scena, resa più attuale e fruibile per il pubblico contemporaneo. Gli interpreti: Gianni Bisio, Michele Bisio, Giuseppe Canepa, Ivelise Carta, Olga Corsini, Rosella Debernardi, Carla Fossati, Lucrezia Palladino, Deborah Platania, Giorgio Remotti, Clara Repetto, Anna Rossi, Bruno Rossi. La regia è di Maria Angela Damilano, le scenografie di Bruno Rossi, i costumi di Mariarosa Chiapella e trucco-parrucco di Cristina Anfosso. La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa antiCovid. L’accesso all’area sarà concesso dalle ore 20 per evitare eventuali assembramenti.

Per il rispetto delle normative anti covid sarà consentito l”accesso al pubblico fino alla copertura dei posti a sedere disponibili, limitati rispetto agli anni scorsi. Sarà eseguito il tracciamento dei partecipanti e sarà obbligatorio l’uso della mascherina.