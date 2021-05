La strada della Bocchetta chiusa per quattro mesi. Lo ha comunicato la Provincia ai Comuni di Voltaggio e Fraconalto in merito ai lavori previsti per sistemare la frana caduta nel 2014, che si è portata via parte della carreggiata non lontano dal passo. Il cantiere aprirà il 24 maggio e sono in programma 120 giorni di lavori, salvo sospensioni o proroghe. Considerando la consegna il 24 maggio, la fine prevista e nella prima metà di settembre. Impossibile pensare a un senso unico alternato durante l‘attività di cantiere. Nel pieno dell’estate e della stagione turistica.