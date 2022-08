Il Sampdoria Club di Voltaggio mette all’asta una serie di indumenti sportivi della Sampdoria e non solo donati dal calciatore norvegese Morten Thorsby, ceduto all’Union Berlino. L’obiettivo è aiutare l’Ail di Alessandria in favore del “Ciao Funta” per la ricerca e la lotta di leucemie, linfomi e il mieloma. “Ciao Funta” si svolge da anni a Voltaggio per ricordare Andrea Fontana, voltaggino scomparso a soli 33 anni a causa della leucemia e grande tifoso del Genoa e raccogliere fondi contro questa malattia. Il Sampdoria Club di Voltaggio ha avviato così una collaborazione la fondazione Weplaygreen, alla quale andrà parte del ricavato della raccolta fondi, creata da Morten Thorsby con l’obiettivo di veicolare attraverso il mondo del calcio le tematiche e le battaglie per l’ambiente. “La filosofia della fondazione – spiegano da Voltaggio – è che tutti hanno una parte da fare nella lotta contro il cambiamento climatico. Comprando gli indumenti usati di Morten o di altri si dona una seconda vita ai capi d’abbigliamento ancora utilizzabili. Un comportamento che dovremmo adottare tutti se vogliamo preservare il nostro bellissima pianeta”. Tra una settimana il club voltaggino condividerà il link del market place di Facebook dove trovare gli articoli donati. Tramite Messenger o mail che sarà fornita si potranno inviare le offerte. Ci sarà una settimana di tempo e il 12 settembre sarà comunicato ai vincitori l’iban su cui versare la cifra pattuita.