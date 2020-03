“Le luci artistiche saranno nuovamente accese per tutto l’anno, anche in inverno”. Il sindaco Giuseppe Benasso dà la notizia che molti voltaggini aspettavano da tempo, cioè da quando il Comune aveva deciso di spegnere fino a Pasqua l’illuminazione installata dalla passata amministrazione comunale per valorizzare alcuni monumenti del paese, come il ponte romano e la casa gotica. L’obiettivo principale era ottenere un risparmio, che si era però dimostrato esiguo (appena 200 euro). Contro questa decisione è nato un piccolo movimento di cittadini che si è riconosciuto dietro lo slogan “Voltaggio non si spegne” e che ha promosso un sit in davanti a municipio e una petizione con 242 firme in calce per chiedere di riaccendere l’illuminazione artistica. Ora il sindaco Giuseppe Benasso annuncia che i monumenti saranno di nuovo illuminati: “Si è trattato solo di un check up agli impianti e ai contatori, per valutare i possibili risparmi e le criticità che tra l’altro riguardano la sicurezza.

A breve questi controlli saranno terminati e a quel punto spiegheremo cosa è emerso. Senz’altro, non appena sarà tutto a posto, le luci artistiche saranno nuovamente accese per tutto l’anno, anche in inverno”. L’opposizione, con il consigliere Michele Bisio fa presente che “il comitato, il 21 febbraio, dopo aver consegnato la petizione diversi giorni prima, ha chiesto un incontro con il primo cittadino, senza ottenere, a oggi, nessuna risposta. In paese è comparso solo un foglio scritto a mano nel quale il capogruppo di maggioranza si metteva a disposizione per ascoltare i cittadini sulla questione”. Su Facebook, Bisio ha poi scritto: “Voglio esprimere tutto il mio sdegno per la mancanza di considerazione, nonché della semplice educazione, che questa amministrazione sta dimostrando nei confronti di coloro che si sono permessi di esprimere un dissenso verso il loro operato”.