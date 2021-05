C’è voluto un po’ di tempo ma alla fine anche a Voltaggio è arrivata la tecnologia 4g, che consente di avere un segnale telefonico e internet migliore sul territorio comunale. “Dopo due anni di pressioni da parte del Comune – spiegano il sindaco Giuseppe Benasso e l’assessore Fabio Cavo – ieri è stata attivata la prima delle due antenne 4G Tim che su Monte Leco sostituiscono le vecchie e lente antenne 2G. La prima antenna installata è sul traliccio più alto, sulla vetta del monte, mentre la seconda verrà installata sul grande traliccio più a valle nei prossimi mesi”. Da una prima verifica sicuramente ne ha beneficiato l’abitato di Molini e la parte alta del paese che non era raggiunta dall’antenna di Carrosio. “Sicuramente è un passo molto importante – spiegano gli amministratori – anche per supportare il carico di smart worker e la didattica a distanza dell’alta Val Lemme che metteva a dura prova l’unica antenna 4G della Valle sita a Carrosio. Speriamo che anche altri operatori capiscano l’importanza della copertura delle aree remote e montane e si aggiungano a Tim per aiutarci a lavorare, studiare e perché no, anche svagarci attraverso la loro rete“.

La notizia è stata accolta positivamente anche dall’Uncem, l’Unione degli enti montani che da anni si batte per cancellare il digital divide dai territori montani. “Passo dopo passo si contrasta il digital divide che Uncem denuncia da oltre dieci anni – evidenziano Marco Bussone e Roberto Colombero, Presidenti nazionale e regionale Uncem – Ringraziamo Tim per le installazioni di Voltaggio e siamo certi che potremo, anche con le risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, 6,3 miliardi per nuove reti 5G e banda ultralarga, vincere uno degli storici e più gravi problemi dei territori. Senza connettività, fissa e mobile, non c’è possibilità di sviluppo. Restano da risolvere, con una forte mobilitazione, le problematiche relative ad esempio a Carrega Ligure, dove l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile è stata bloccata dalla Soprintendenza. Situazioni che richiedono uno scatto della politica e una efficace soluzione“.