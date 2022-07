Quest’anno gli amici di Andrea Fontana potranno riabbracciarsi nel centro sportivo Benasso di Voltaggio. Sabato 9 luglio torna infatti “Ciao Funta”, l’evento benefico organizzato per ricorda per l’appunto il “Funta”, come veniva chiamato Andrea, scomparso troppo presto quattordici anni fa a causa della leucemia. La manifestazione, come in passato organizzata da Pro loco, Comune, Genoa Club e Polisportiva Voltaggio, servirà anche e soprattutto ad aiutare chi combatte ogni giorno contro questa malattia raccogliendo fondi a favore dell’Ail, l’associazione per la ricerca contro la leucemia, i linfomi e il mieloma di Alessandria. Alle 16 inizierà il quadrangolare di calcio, sport che appassionava Andrea, grande tifoso del Genoa. Alle 19 si potrà cenare e a seguire lo spettacolo di cabaret dei Soggetti smarriti. Lo scorso anno, a causa del Covid, venne organizzato un brindisi on line in diretta sulla pagina Facebook della Pro loco di Voltaggio per salutare tutti insieme Andrea ma la raccolta fondi non si è fermata.