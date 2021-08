Voltaggio, un apericena nel ricordo di Andrea Fontana per aiutare l’Ail

Nel 2020 erano stati raccolti più di 3 mila euro con una manifestazione on line per via della restrizioni per il Covid. Anche quest’anno il rischio del contagio si fa sentire e per ricordare Andrea Fontana, il Funta per tutti, gli amici di Voltaggio hanno deciso di evitare assembramenti troppo numerosi con il consueto torneo di calcio, la cena e lo spettacolo dei comici. Per aiutare la lotta alla leucemia nel ricordo di Andrea, scomparso a soli 33 anni nel 2008, hanno deciso di organizzare comunque un evento. Martedì 3 agosto, presso il ristorante La Filanda a Voltaggio, dalle 19 alle 21, si terrà un apericena benefico. Per le donazioni sarà attivato un punto di raccolta nel giardino del ristorante e si potrà donare, fino al 30 agosto, anche nella tabaccheria Carrosio di Voltaggio e presso Informations store computer a Busalla. Le donazioni saranno devolute come sempre all’Ail, associazione italiana contro le leucemie. Un altro modo per ricordare Andrea, l’amico di tutti. Info: 3470059393