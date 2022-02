Il Cociv dovrà misurare il rumore che da tempo rende la vita impossibile agli abitanti di Val Carbonasca, a Voltaggio. Un problema causato dal pozzo di aerazione della galleria del Terzo valico, scavato sul monte della strada della Castagnola, sopra Val Carbonasca. Un buco nel monte profondo centinaia di metri che arriva nel tunnel del cantiere Val Lemme. Il Comune ricorda che la questione è sorta all’inizio dell’estate dello scorso anno ma, sostengono gli abitanti della località, da dieci giorni la situazione è insostenibile: “C’è un rumore costante di sottofondo insopportabile che non ci fa dormire neppure la notte”. All’origine del rumore una maxi ventola all’interno della condotta: “Sembra di vivere a ridosso di una fabbrica”, dice Alessandro Bucich, uno degli abitanti. I residenti hanno scritto al Comune, il quale, dopo aver preso contatti con l’Arpa, successivamente si è rivolto al Cociv per chiedere misurazioni del rumore nei pressi di alcune abitazioni di Val Carbonasca. “Ora attendiamo l’esito di queste misurazioni – dice racconta Bucich -. speriamo che si tenga conto del fatto che viviamo nel silenzio più assoluto e non in città. Il Cociv ha già impiegato sei anni per sistemare la strada che conduce a Val Carbonasca, un intervento ancora da concludere”. La località è stata interessata per anni dal cantiere della frana che scende dalla strada della Castagnola, intervento inserito fra le opere compensative del Terzo valico. Il Cociv non rilascia dichiarazioni.