Week-end natalizio in Alta Val Borbera

Due gli appuntamenti per questo fine settimana pre natalizio in Alta Val Borbera. Il primo, si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Cabella Ligure, sabato 21 dicembre, alle 21, con lo spettacolo “Canti e Parole “; i canti, naturalmente dedicati alla festa più magica dell’anno, saranno eseguiti dalle Voci Bianche e dalla Corale Alta Val Borbera, mentre le parole sono tratte dai più bei racconti e dalle poesie di grandi artisti del ‘900: Alda Merini , Dino Buzzati, Eugenio Montale, Gabriele D’Annunzio, Guido Gozzano, Leonardo Sciascia, Leone Tolstoy e Gianni Rodari. La performance è curata dal drammaturgo Carlo Repetti.

Per domenica 22 dicembre, l’amministrazione comunale di Cantalupo Ligure in collaborazione con i commercianti, propone “Chistmas Festival”. Dalle 11 del mattino fino all’arrivo delle stelle, per le vie del paese sarà allestito il mercatino di Natale; ad accompagnare gli acquisti tra i banchetti degli artigiani, sarà la musica suggestiva degli zampognari. Nel corso della giornata saranno serviti, ravioli e dolci accomoagnati da vin brulè. In caso di maltempo la manifestazione natalizia si svolgerà all’interno del Palazzetto dello Sport.

Nella foto: la slitta di Babbo Natale parcheggiata davanti al Municipio di Cantalupo