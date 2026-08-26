A Cabella Ligure, due serate d’autore con l’associazione “Roba da streije”

La cultura torna protagonista a Cabella Ligure con due appuntamenti letterari promossi dall’associazione culturale Roba da streije, da sempre attiva nella valorizzazione del territorio e nella diffusione di storie e idee. Due serate consecutive, tra narrativa, memoria sportiva e occasioni di incontro per la comunità della Val Borbera. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto alle ore 18.30 presso Il Patio. La formula unisce la convivialità del classico aperitivo alla presentazione del romanzo La casa dei papaveri di Matteo Predaroli. un romanzo corale che si muove sul confine tra realtà, inconscio e dimensione onirica. La trama ruota attorno alla misteriosa “Casa dei Papaveri”, un luogo in cui i protagonisti decidono di affrontare un’esperienza intima ed estrema per fare i conti con le proprie fobie, i traumi interiori e le ferite emotive del passato. Attraverso le storie incrociate dei diversi personaggi, il libro esplora il tema della vulnerabilità umana e il valore della cura reciproca: nessuno può salvarsi davvero da solo se non è disposto ad aprirsi e a lasciarsi aiutare dagli altri. A condurre il confronto con l’autore saranno Federica Grasso e Gabriele Tosi, che guideranno il pubblico all’interno delle atmosfere, dei personaggi e delle tematiche al centro del volume, offrendo uno spazio di dialogo informale. Il giorno successivo, venerdì 28 agosto sempre alle 18.30, la rassegna si sposterà negli spazi del PalaVittoria per una serata dedicata al racconto sportivo e all’epica calcistica. Protagonista sarà il libro Granata color del mito di Gianni Ponta; un viaggio narrativo e storico nell’epopea del Torino Calcio, costruito unendo l’epica sportiva al racconto personale e appassionato dell’autore, tifoso di lunga data. Il libro attraversa decenni di vicende granata: dalla leggenda degli Invincibili del Grande Torino fino a stagioni ed epoche successive, come la storica rimonta nel derby del 1983. Più che una semplice cronaca calcistica, l’opera approfondisce l’identità, la memoria collettiva, i trionfi, le tragedie e la resilienza che hanno trasformato il mondo del Toro in un vero e proprio patrimonio simbolico e culturale. L’autore dialogherà con Giovanni Guido, redattore della rivista ContrastiDue serate a ingresso libero pensate per animare il finale di stagione estivo, alternando la freschezza della narrativa contemporanea alla profondità del racconto sportivo.