“A spasso col museo” per scoprire la Val Borbera e i suoi confini.

Sarà ancora Lorenzo Torre, profondo conoscitore della storia del territorio, sabato 28 giugno, a raccontare nel corso della seconda escursione organizzata nell’ambito di “A spasso col museo”, ciò che accadde, in particolare nel periodo della Seconda guerra mondiale, nell’area delle “Strette”, il suggestivo canyon scavato dal torrente Borbera nel corso di millenni. Sarà invece, Irene Zembo, esperta guida ambientale ad accompagnare gli escursionisti, alla scoperta delle caratteristiche geologiche e naturalistiche di questo affascinante luogo. L’itinerario storico, geologico, naturalistico, prevede passaggi con i piedi nell’acqua, dentro le profonde gole, tra pareti rocciose dalle forme arrotondate. Qui la storia è da sempre protagonista e, la passeggiata consentirà di attraversare uno dei “Luoghi della Memoria” della Resistenza. La partenza è prevista alle 9.30 dalla stele di Pertuso di Cantalupo Ligure. La lunghezza del percorso misura 5 chilometri e la durata sarà di 4 ore, solo andata. L’equipaggiamento obbligatorio consiste in: scarpe da ginnastica o da torrentismo, mentre è consigliato costume da bagno, pantaloncini corti, vestiti e scarpe di ricambio e naturalmente borraccia per l’acqua. Il pranzo sarà al sacco e potrà essere consumato nell’area attrezzata di Bosco Piano, da dove nel pomeriggio partirà la navetta per il ritorno alle auto.

La camminata, è organizzata dal Museo della Resistenza e vita sociale in Val Borbera “G.B. Lazagna” di Rocchetta Ligure. Per Info: 3281229709 – [email protected] – Prenotazione obbligatoria entro le 13 di venerdì 27 giugno. La quota di partecipazione è di 5 euro e comprende polizza assicurativa infortuni che sarà interamente devoluta al Museo.