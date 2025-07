Allagata la Provinciale 140 all’altezza di Cabella Ligure

La rottura di una tubazione di Gestione acqua, ha provocato, oggi 28 luglio, intorno alle 14, un allegamento sulla strada provinciale 140 all’ingresso di Cabella Ligure. Il paese della Val Borbera è particolarmente affollato in questo periodo dell’anno per i tanti villeggianti che vi soggiornano. Pertanto, sulla strada, attualmente percorribile a viabilità alternata, si sono create code. I tecnici di Gestione acqua stanno provvedendo alla riparazione del tubo, ma non hanno, fino a questo momento, previsto quando il problema verrà risolto.