Arquata Volley, parte la nuova stagione: entusiasmo all’Open Day

I motori sono accesi e i palloni hanno ripreso a rimbalzare: è ufficialmente partita la nuova stagione sportiva dell’Arquata Volley. A dare il via all’annata è stato il tradizionale Open Day, andato in scena lo scorso 15 settembre sul parquet del Palazzetto dello Sport di Vignole Borbera. Un appuntamento che si è rivelato un autentico successo, richiamando una folta e calorosa platea composta sia dagli atleti storici del club, sia da molti giovani volti pronti ad avvicinarsi alla pallavolo per la prima volta. Nel corso della giornata, la dirigenza e lo staff tecnico hanno incontrato atleti e famiglie per illustrare nel dettaglio l’assetto organizzativo, gli obiettivi stagionali e le linee guida del progetto sportivo. Al centro della filosofia societaria ci sono principi chiari: spirito di gruppo, inclusione, crescita tecnica e una sana voglia di divertirsi insieme attraverso i valori dello sport.

Le formazioni ai nastri di partenza

L’Arquata Volley si appresta ad affrontare un calendario ricco di impegni, coprendo l’intero arco delle categorie, dai campionati senior al florido vivaio giovanile. Ai nastri di partenza scenderanno infatti:

Prima Divisione

Terza Divisione

Settore Giovanile: Under 15, Under 14 e Minivolley

Allenamenti al via a Vignole Borbera

Con l’apertura della stagione sono stati definiti anche i turni e gli orari per le formazioni del vivaio, che svolgeranno tutte le sessioni di allenamento presso la struttura di Vignole Borbera:

Under 15 : martedì, giovedì e venerdì (18:30 – 20:30)

: martedì, giovedì e venerdì (18:30 – 20:30) Under 14 : lunedì, mercoledì e venerdì (18:30 – 20:30)

: lunedì, mercoledì e venerdì (18:30 – 20:30) Minivolley: martedì e venerdì (16:30 – 18:30)

Nelle prossime settimane il club renderà noti i calendari ufficiali delle gare di campionato. Per ulteriori informazioni sulle attività e sulle iscrizioni è possibile fare riferimento ai canali societari dell’Arquata Volley.