Bosio, 30 anni di attività per il gruppo Anti incendi boschivi (Aib)

Il gruppo Anti incendi boschivi (Aib) di Bosio ha festeggiato i trent’anni di attività.

“Una presenza molto importante – spiegano da Bosio – sia nell’ambito della lotta agli incendi boschivi sia nella gestione delle emergenze che hanno colpito il nostro territorio in tutti questi anni, a partire dall’alluvione del 1994 passando per tutti i vari interventi su tutte le alluvioni terremoti a cui la nostra compagine ha sempre partecipato, dimostrando un grande spirito di sacrificio abnegazione e collaborazione anche nella gestione del COM 15 che ci vede impegnati, appunto ormai da trent’anni”.