Il Comune di Gavi ha concesso il patrocinio gratuito e non oneroso a BussolaDiritti.it con la deliberazione della Giunta comunale numero 112 del 21 ottobre. L’Amministrazione comunale ha riconosciuto le finalità sociali e informative del progetto e il suo valore come strumento di orientamento per la cittadinanza. Il provvedimento ha carattere morale e istituzionale e non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Che cos’è BussolaDiritti. È una piattaforma civica digitale indipendente fondata da Davide Fiume, nata in Sardegna e in progressiva estensione sul territorio nazionale. Raccoglie e rende più comprensibili informazioni su disabilità, invalidità civile, Legge 104, prestazioni INPS, agevolazioni, welfare, sanità e accessibilità, rimandando alle fonti pubbliche e agli enti competenti.

A che cosa può servire ai cittadini di Gavi. Il portale offre un punto di partenza per capire quali argomenti approfondire, dove cercare i riferimenti ufficiali e a quale ufficio rivolgersi. In particolare, permette di:

consultare gratuitamente guide sui diritti e sui principali percorsi amministrativi, utili anche a chi assiste un familiare;

orientarsi tra prestazioni e agevolazioni, verificandone requisiti e procedure presso le fonti e gli enti competenti;

preparare con maggiore consapevolezza il confronto con servizi comunali, sanitari, patronati e professionisti;

accedere alla pagina territoriale dedicata a Gavi: https://bussoladiritti.it/comuni/gavi.

La pagina di Gavi è pensata come punto di accesso ai riferimenti istituzionali utili sul territorio. Le informazioni locali vengono sviluppate progressivamente: la presenza della pagina non implica che ogni servizio sia già censito. Le guide di carattere nazionale sono consultabili dai cittadini di tutta Italia.

Per una famiglia o un caregiver, l’obiettivo è rendere più semplice il primo orientamento e aiutare a individuare l’interlocutore corretto. Le decisioni sulle prestazioni, la gestione delle pratiche, le prenotazioni e le valutazioni mediche o professionali restano di competenza degli uffici e dei soggetti abilitati.

Il patrocinio del Comune di Gavi accompagna la finalità informativa del progetto; non equivale a un affidamento di servizi né a una validazione sanitaria dei contenuti.

Per conoscere il progetto: https://bussoladiritti.it

Pagina di Gavi: https://bussoladiritti.it/comuni/gavi