La Cantina Produttori del Gavi ha compiuto 75 anni di attività: li ha festeggiati sabato 18 aprile con una cerimonia dedicata in particolare ai soci fondatori e ai 12 presidenti che hanno guidato l’azienda più importante del Gavi docg dal 1951 a oggi.

È stata infatti inaugurata la targa dedicata proprio ai soci fondatori della cooperativa e

l’amministrazione comunale di Gavi ha donato ai presidenti che si sono alternati nella storia dell’azienda e ai loro discendenti una pergamena a ricordo dell’impegno e del lavoro profuso. Il Comune ha inoltre donato una targa alla Cantina Produttori del Gavi come riconoscimento all’azienda della funzione istituzionale che riveste sul territorio in termini di aiuto e sostegno all’agricoltura e al mondo del Gavi docg.

La Cantina raccoglie le uve di oltre 200 ettari raccolte negli undici Comune nella Docg (Gavi, Bosio, Carrosio, Parodi Ligure, Capriata d’Orba, Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Pasturana, San Cristoforo, Francavilla Bisio e Tassarolo), conta 80 soci, tanti quanti erano i fondatori nel 1951, ed è capace di produrre quasi 17mila ettolitri di vino. 300mila le bottiglie immesse ogni anno sul mercato.