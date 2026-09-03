Carrosio: fuochi d’artificio sostituiti da uno spettacolo con 200 droni

Annullati i fuochi d’artificio a Carrosio. Lo spettacolo pirotecnico era in programma alle 22 di domenica 6 settembre in occasione della Fiera di Santa Croce, giunta quest’anno alla sua 19ª edizione. Come avevano già fatto Gavi per la festa patronale di San Giacomo a luglio e poi Bosio il 19 agosto, anche l’amministrazione comunale di Carrosio ha deciso di modificare parzialmente il programma, rinunciando al fuochi a causa della siccità perdurante e quindi del rischio di incendi. Lo spettacolo sarà sostituito da uno show con 200 droni, il primo del genere in provincia di Alessandria, sostengono dal Comune nel post pubblicato su Facebook.