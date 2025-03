Negli anni ’90 sui banchi si presentarono anche gli anziani pur di non farla chiudere: Carrosio ha sempre difeso con i denti la sua piccola scuola e stavolta il Comune chiede un sacrificio ai cittadini anche per uno scopo di carattere sociale. Il Consiglio comunale ha infatti approvato l’aumento dell’addizionale Irpef dallo 0,5 allo 0,6 per mille, con esenzione fino a 15mila euro di reddito, solo per il 2025, per pagare gli insegnanti di sostegno a due bambini disabili, uno iscritto alla scuola elementare del paese e l’altro all’asilo di Voltaggio. Entrambi necessitano di assistenza scolastica continuativa, per legge a carico dei Comuni, per altro sempre più in difficoltà a causa dei tagli decisi dal governo La piccola scuola negli ultimi anni è stata oggetto di importanti interventi edilizi.