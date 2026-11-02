Un arresto per stupefacenti, sei denunciati per delitti contro le persone, rapina ed uso di oggetti atti ad offendere e 980 grammi di hashish sequestrati. Questo il bilancio in provincia di Alessandria delle attività svolte dal personale della Polizia di Stato avvenuta nell’ambito della vasta operazione coordinata a livello nazionale, che ha visto l’impiego di mille operatori in totale e dedicata alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della criminalità giovanile. Impegnati gli agenti delle Squadre Mobili, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, e la sinergia degli altri Uffici della Questura di Alessandria fra cui la Sezione Volanti, l’Ufficio Immigrazione ed il Commissariato di Casale. Denunciato un cittadino straniero ritenuto responsabile del delitto di rapina ai danni di un esercizio commerciale; altri due soggetti, anch’essi stranieri, venivano ritenuti responsabile dei delitti di minaccia con l’uso di bastoni e lesioni personali; altri due stranieri venivano perquisiti e trovati in possesso di armi bianche il cui porto è vietato. Importante il risultato nel contrasto dello spaccio di stupefacenti che ha portato all’arresto di uno straniero e al sequestro dell’ingente quantitativo di hashish; sono quattro gli assuntori segnalati al Prefetto e fra questi anche chi faceva uso di anfetamine.

Sono stati controllati sette esercizi commerciali, fra cui 3 locali della movida: un risultato importante che ha portato all’identificazione di 263 soggetti, fra cui 33 minorenni e 101 stranieri. Sono state 12 le perquisizioni eseguite volte alla ricerca di armi, oggetti contundenti e stupefacenti.