Durante l’ultimo fine settimana, i Carabinieri di Novi Ligure hanno intensificato i servizi di vigilanza nei principali luoghi di aggregazione della città, concentrando l’attenzione sulle aree solitamente frequentate da minorenni. L’operazione, organizzata nell’ambito dei piani di controllo concordati con l’autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha visto l’impiego di diverse unità per garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle norme vigenti.

I Carabinieri, affiancati dai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), hanno effettuato ispezioni mirate in vari esercizi pubblici. Eseguite verifiche tecniche sulla preparazione di cibi e bevande, rilevando irregolarità amministrative in merito alle modalità di somministrazione ai tavoli.

Parallelamente, i Carabinieri hanno predisposto una task force dedicata alla sicurezza stradale. I posti di controllo, istituiti lungo le principali vie di comunicazione del centro abitato, hanno permesso di sanzionare diverse violazioni al Codice della Strada, con particolare riferimento ai titoli abilitativi per la guida.

Allo stesso modo, l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti ha portato al sequestro di dosi di hashish e alla segnalazione dei quattro giovani possessori.