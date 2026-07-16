Il Salame Nobile del Giarolo sposa i grandi vini a Gremiasco

Il Salame Nobile del Giarolo torna a celebrare la sua unicità gastronomica. Domenica 19 luglio, l’accogliente borgo di Gremiasco (AL) diventerà la capitale dei sapori della Val Curone in occasione della 23a edizione della manifestazione itinerante dedicata a una delle eccellenze della zona. Dalle 19.00 il borgo accoglierà buongustai e appassionati in un percorso sensoriale che unisce tradizione, cultura e valorizzazione del territorio. L’evento di quest’anno sancisce un connubio d’eccezione tra il celebre insaccato, tutelato dal rispettivo Consorzio, e la prestigiosa produzione vitivinicola locale rappresentata dai vini DOC dei Colli Tortonesi e dal DOCG Gavi. Una sinergia perfetta, pensata per esaltare le note aromatiche e la morbidezza del Giarolo, affiancandolo ad altre eccellenze agroalimentari che compongono il ricco mosaico agricolo di queste valli dell’Appennino.

Ad anticipare l’apertura ufficiale del percorso gastronomico in piazza, la Biblioteca Comunale di Gremiasco ospiterà alle 18.00 un momento di riflessione culturale e professionale. Il convegno, dal titolo “Il Salame del Giarolo nell’alta ristorazione”, vedrà confrontarsi illustri personalità del panorama culinario locale e nazionale. Al centro del dibattito vi sarà la riscoperta e la reinterpretazione di questo prodotto d’eccellenza all’interno dei menù gourmet e della ristorazione stellata. L’incontro culminerà con un momento solenne: la proclamazione e la premiazione ufficiale del nuovo Ambasciatore del Salame Nobile del Giarolo 2026, titolo d’onore. Protagonisti i 12 Produttori del Consorzio: Macelleria Arsura, Salumeria Mutti, Corte di Brignano, La Nuova Valle (Cianta), Cascina Giambolino, Foresteria La Merlina, Terre di Sarizzola, Valli Unite, Fittabile, Salumeria Botti, Da Pina, Il Giglio. Le 10 Cantine: Colli Tortonesi: Mariotto, Fiordaliso, Le Praie, Maurizio Bruno, Paolo Poggio, Nuna Wines, Romanzo del Vino, Vigneti Battegazzore (oltre a Cascina Giambolino, Valli Unite e Terre di Sarizzola con i propri vini). Gavi: Roberto Sarotto, Rugrà. La proposta gastronomica sarà arricchita da tre grandi aree food coordinate da MainstrEAT, il Ristorante L’Erica di Roberto e lo chef Diego Bongiovanni. Birre artigianali a cura dei birrifici Ponte Blu, Montegioco e l’area del Centro Sportivo Vediamoci a Gremiasco. Drink curati da Ombra Bar e dolcezze con Re Bombolone. Partecipano inoltre: Sapore di Pane, Coop La Tula, La Montemarzina, Luca Montaldo, I Formaggi di Guido, Terre del Giarolo, I Tre Faggi, Coop L’Appennino Gastronomico — riservato a chi si è distinto nella promozione e nella difesa della cultura gastronomica del territorio.

La kermesse non dimentica i più piccoli, legando a doppio filo l’educazione alimentare al divertimento. Sempre alle 18:00, presso l’Asilo di Gremiasco, si terrà un laboratorio didattico dedicato ai bambini per svelare i segreti dell’antica arte della produzione del salame, organizzato in sinergia con il territorio. Inoltre, le vie del borgo faranno da cornice a una speciale mostra di disegni realizzati dagli alunni della Scuola Primaria “F. Giani” di San Sebastiano Curone, testimonianza visiva di un legame identitario profondo che parte proprio dai banchi di scuola. Dalle 19.00 la festa entrerà nel vivo con l’apertura degli stand e l’ingresso libero per tutti i visitatori. Quest’anno il pubblico in piazza sarà anche attore protagonista: grazie alla storica collaborazione con “Incontri DiVini”, acquistando i pacchetti degustazione sarà possibile ricevere un gettone speciale per votare il proprio produttore preferito e decretare il vincitore del prestigioso Premio Miglior Giarolo 2026. La serata sarà animata da giochi popolari a premi, accompagnata dalla colonna sonora e dall’intrattenimento musicale curato dal dj Luciano Boido.

Gremiasco è raggiungibile sia da San Sebastiano Curone sia da Fabbrica Curone. Per chi proviene da fuori zona, l’uscita autostradale consigliata è quella di Tortona (AL). Per i visitatori, sono stati predisposti parcheggi in corrispondenza dell’ingresso da Strada Comunale Riarasso, lungo la Strada Provinciale 100-Via Soldati Dispersi in Russi e presso il piazzale del centro sportivo di Gremiasco.