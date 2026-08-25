E’ prevista a giorni, entro il fine settimana, la riapertura della strada della Lomellina, tra Gavi e Novi Ligure: sarà a senso unico alternato e solo per i trattori, in vista della vendemmia. La provinciale è chiusa dal marzo del 2025 per via del cedimento della carreggiata, con la creazione di dislivelli nell’asfalto considerati pericolosi.

Alla fine del 2025 la Provincia aveva ottenuto 400mila euro dalla Regione per i lavori, in particolare la costruzione di un terrapieno a valle della strada. La gara d’appalto si è chiusa il 4 agosto ma finora i lavori non sono ancora iniziati. Per questo, Palazzo Ghilini ha deciso un’apertura provvisoria riservata solo ai mezzi agricoli in attesa dell’apertura cantiere. L’intervento è stato assegnato alla Scorza Costruzioni di Bosio, con una spesa di circa 8mila euro, e consiste nel ripristino della pavimentazione stradale nella parte a monte, nello spostamento dei new-jersey “per consentire il transito dei soli mezzi agricoli”, come si legge della determina della Provincia, e nella posa su pali di 2 segnali di “divieto di transito”, di un segnale di “senso unico alternato – diritto di precedenza” e nella posa su un cavalletto di un segnale di “senso unico alternato – dare precedenza”.