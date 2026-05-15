La “Staffetta della salute” taglia il traguardo

Un compleanno speciale che si trasforma in un regalo collettivo per il territorio. Sabato 9 maggio, il Rotary Club Gavi Libarna ha scelto di celebrare i suoi primi trent’anni di storia con una formula tanto inedita quanto concreta: la “Staffetta della Salute”. Un’iniziativa che ha saputo rispondere con precisione a un bisogno reale di prevenzione, registrando un vero e proprio sold-out. Dalle prime ore del mattino fino alle 14.00, una squadra coordinata di sei diversi medici specialisti ha offerto gratuitamente visite cliniche, esami strumentali e consulenze mirate. L’obiettivo? Fornire non solo un quadro clinico immediato, ma soprattutto dispensare informazioni, raccomandazioni e suggerimenti preziosi su come conservare e proteggere a lungo il proprio benessere.

L’efficienza dell’organizzazione si legge nei numeri: sono state 34 le persone accolte e, in meno di sei ore, sono state erogate ben 200 prestazioni sanitarie. Il percorso della “staffetta” ha previsto uno screening completo che ha toccato ambiti cruciali della salute: dalla rilevazione di glicemia e colesterolo alla spirometria con consulenza pneumologica; dall’elettrocardiogramma con consulto cardiologico sui fattori di rischio, fino alle visite stomatologiche, otoiatriche e podologiche. Al termine del percorso, a ciascun cittadino è stata consegnata una caratteristica cartellina blu contenente non solo i referti medici della mattinata, ma anche una vera e propria guida alla consapevolezza: il Codice Europeo contro il Cancro 2025, le indicazioni sulla piramide alimentare e il suo impatto sull’ambiente, e una copia della “Teoria del cigno nero”. Quest’ultima intesa proprio come metafora dell’imprevisto che può stravolgere la vita, ma che una corretta cultura della prevenzione può aiutare a intercettare in tempo.

Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie a una fitta rete di solidarietà e cooperazione locale. Ad accogliere e guidare i cittadini sono stati i soci del Rotary Club Gavi Libarna, che si sono avvicendati nelle fasi di preparazione, accoglienza e coordinamento strategico. Fondamentale il supporto logistico della Croce Rossa Italiana (CRI) di Gavi, che si è occupata delle prenotazioni, dell’allestimento del punto accoglienza e ha messo a disposizione un’ambulanza attrezzata per le visite. L’AVIS di Gavi ha invece aperto le porte dei propri locali, fornendo gli spazi idonei e attrezzati per ospitare i vari ambulatori temporanei. Il cuore pulsante dell’iniziativa è stato rappresentato dall’équipe medica che ha prestato il proprio servizio a titolo completamente gratuito: i Farmacisti della Farmacia Cantù di Gavi, il dottor Rizzi (pneumologo), la dottoressa Fravega (odontoiatra), la dottoressa Scarcella (cardiologa) affiancata dall’infermiera professionale Nadia Giambrone, Sara della CRI di Voltaggio per l’esecuzione dei tracciati ECG, la dottoressa Migliacco (otoiatra) e il dottor Corazza (podologo).

La “Staffetta della Salute” si chiude così con un bilancio straordinario, dimostrando come il welfare di prossimità e lo spirito di servizio delle associazioni sappiano ancora fare la differenza per la qualità della vita di una comunità.