“OGNI MALEDETTO GIOVEDI’’ è il titolo forse un po’ dissacrante della rassegna 2026-2027 del Teatro della Juta di Arquata Scrivia e del Teatro Lavagnino di Gavi, pensato per provocare e catturare l’attenzione di un pubblico spesso “distratto” dalle diverse proposte culturali del weekend. Gli spettacoli saranno infatti quasi tutti al giovedì, modificando la consuetudine del pubblico del territorio e cercando di creare un appuntamento consolidato e di qualità.

La stagione del Teatro della Juta inizia al Teatro Lavagnino di Gavi il 13 dicembre alle ore 21 con un FUORI CARTELLONE della nostra tradizione: NATALE IN CASA CUPIELLO con la Compagnia Teatro 4 di Verbania. Il celebre capolavoro di Eduardo De Filippo, si svolge nei giorni precedenti il Natale e ruota attorno alla figura dell’anziano Luca Cupiello, che vive una realtà tutta sua, concentrato esclusivamente e con passione infantile sulla minuziosa preparazione del suo amato presepe mentre intorno a lui la famiglia si sta sgretolando.

La stagione realizzata con la Fondazione Piemonte dal Vivo parte poi ufficialmente il 21 gennaio 2027 alle 21 al Teatro Lavagnino di Gavi con la musica degli SMALLABLE ENSAMBLE PLAYS THE BEATLES, con un ospite d’eccezione: PAOLO BONFANTI Andando in ordine ripercorriamo gli appuntamenti programmati nei due teatri.

TEATRO DELLA JUTA, ARQUATA SCRIVIA

Giovedì 28 gennaio 2027 LA DOLCE GUERRA – Cabiria Teatro Torino, 1914: in piena Belle Époque, Olmo e Ada si innamorano e si sposano. Lui è un pioniere del cinema, lei una fervente maestra elementare. Entrambi amano profondamente il proprio mestiere e guardano al futuro con speranza. Olmo gira scene cinematografiche usando la moglie come attrice improvvisata nei suoi film. Ada educa i bambini seguendo le rigide direttive ministeriali intrise di retorica patriottica. Sullo sfondo si prepara il dramma imminente della Prima Guerra Mondiale. In questo scenario, la scuola e il cinema diventano potenti armi di propaganda. I due protagonisti contribuiscono, senza rendersene conto, a creare il consenso verso il conflitto. La Grande Guerra si rivelerà una tragica tempesta che travolgerà le loro esistenze.

Giovedì 11 febbraio 2027 LA TRAIETTORIA CALANTE – Teatro Nazionale di Genova La traiettoria calante è incentrato sul drammatico crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018. L’opera si apre con il ricordo vivido e personale dell’autore, che all’epoca dei fatti aveva solo diciassette anni e si trovava a ridosso della tragedia. Sul palcoscenico, la vicenda si trasforma in un dramma profondo dove la scena volutamente nuda accoglie un unico attore e testimone inerme, descritto come un Amleto moderno circondato dal vuoto e dai fantasmi del passato. Lo spettacolo intreccia memorie intime, interviste e ricostruzioni storiche, restituendo l’immagine di una Genova ferita ma capace di reagire con dignità e forza. L’autore e interprete del monologo è il giovane artista genovese Pietro Giannini, diplomatosi alla prestigiosa Accademia “Silvio d’Amico” e riconosciuto come miglior attore under 35 ai Premi Ubu 2025.

Giovedì 25 marzo 2027 BELLY BUTTON – Compagnia Crack 24 Belly Button è incentrato sulle dinamiche familiari e sulla necessità di affrontare il proprio passato per non subirlo. L’opera si sviluppa attorno a una vecchia casa nel bosco, simbolo di radici profonde da cui è difficile fuggire, e indaga il distacco e la crescita di una figlia. L’idea nasce all’interno del progetto Fahrenheit 2.0 ed è ispirata dalle suggestioni del libro Chi ha ucciso mio padre di Édouard Louis, evolvendosi poi grazie a CasaFools. Prima dell’inizio, gli spettatori accedono tramite codice QR a una chat WhatsApp collettiva proiettata in diretta su un grande schermo. Il pubblico, assumendo il ruolo di “paese” e “mondo”, influenzerà la trama votando attraverso dei sondaggi i destini dei tre protagonisti. Di conseguenza, lo spettacolo cambierà forma ogni sera, esplorando spazi fisici e virtuali dove i ricordi si ripetono, si distorcono o si riparano.

Giovedì 22 aprile 2027 A GUERRA FINITA – Compagnia Cattivi Maestri Lo spettacolo teatrale “A GUERRA FINITA” di e con Annapaola Bardeloni racconta la drammatica storia di Giorgio Marincola, il partigiano nero. Il 4 maggio 1945, a Liberazione già avvenuta, Giorgio muore a non ancora 23 anni nell’eccidio nazista di Stramentizzo, dove le SS in ritirata continuano a sparare nonostante la resa. Studente di medicina nato in Somalia da padre italiano e madre somala, Giorgio sceglie di non rifugiarsi in Svizzera per unirsi invece alla Resistenza tra Cavalese e Predazzo. La sua figura si distingue in quanto cittadino italiano con la pelle nera, un dettaglio che inizialmente confonde chi ritrova il suo corpo martoriato, scambiandolo per una spia o un soldato straniero. Attraverso il ricordo del suo sacrificio e il riconoscimento del Comitato di Liberazione Nazionale, lo spettacolo restituisce la memoria di un giovane eroe italiano e della sua immortale promessa di libertà.

Giovedì 29 aprile 2027 METAFORICAMENTE SCHIROS, con Beatrice Schiros Produzione ATIR e Teatro Carcano Un rito psicomagico di ritorno al teatro, che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Non vorrebbe, Beatrice, essere lì sul palco. Eppure qualcosa accade. Un primo ricordo, un aneddoto, una risata e il racconto di un’intera esistenza prende forma, passo dopo passo, senza soluzione di continuità, attraverso un ventaglio di episodi, personaggi, pensieri, che toccano tutti i temi dell’umano. Un monologo personalissimo, fuori dai denti e sfacciato, delicato e amaro, nel mezzo del cammin di nostra vita, in cui Beatrice fa il punto su di sé e sulla propria esistenza.

Giovedì 4 marzo 2027 IL MAGUS – Compagnia Teatro della Juta La trama ruota attorno alla travagliata storia d’amore tra il giovane Leandro e la bella Iranì, conosciuta inizialmente solo tramite lettere. La situazione si complica quando Leandro scopre di dover rivaleggiare con suo padre, il vecchio e cinico Turlupio, intenzionato a conquistare la stessa ragazza. Per screditare il figlio, il vecchio escogita un piano assurdo che prevede l’uso di un misterioso filtro magico per sedurre la giovane. In questa stramba guerra familiare interviene il servo Sgomarello, che decide di muovere i fili della vicenda come un abile manipolatore. Sgomarello convince Leandro a travestirsi dal fantomatico “Magus”, un finto mago capace di risolvere ogni problema amoroso. Da questo momento si scatena un effetto domino incessante fatto di lettere scambiate, bugie, continui travestimenti e un ritmo comico serrato. Attraverso l’uso di maschere artigianali e del teatro fisico, l’opera dissacra con ironia i temi classici dell’amore e della magia.

TEATRO LAVAGNINO DI GAVI

13 dicembre 2026 FUORI CARTELLONE: NATALE IN CASA CUPIELLO con la Compagnia Teatro 4 di Verbania. Il celebre capolavoro di Eduardo De Filippo, si svolge nei giorni precedenti il Natale e ruota attorno alla figura dell’anziano Luca Cupiello, che vive una realtà tutta sua, concentrato esclusivamente e con passione infantile sulla minuziosa preparazione del suo amato presepe mentre intorno a lui la famiglia si sta sgretolando.

Giovedì 21 gennaio 2027* SMALLABLE ENSAMBLE PLAYS THE BEATLES + PAOLO BONFANTI Un eclettico ensemble composto da Alex Gariazzo, da 30 anni chitarrista e cantante della Treves Blues Band, oltre che produttore, compositore e richiesto session man per numerosi artisti internazionali (Hamish Stuart, Lou Marini, Michael McDermott, Chris Jagger, Scarlet Rivera) in compagnia di tre eccellenti polistrumentisti: Marco “Benz” Gentile produttore, violinista e mandolinista dalle molteplici collaborazioni (Africa Unite, Meg, Fire, Mahout) attualmente in tour con Filippo Graziani, Roberto Bongianino (Paolo Bonfanti Band, Animalunga, Band’Abord) alla fisarmonica, accordina e cori e Michele Guaglio (Vic Vergeat Band, Susanna Parigi, Ron e altri) al basso, footdrum e cori. Un viaggio nella musica dei Beatles tra eleganti ri-arrangiamenti di classici, riproposizioni originali con grande cura per gli impasti vocali e una cifra stilistica improntata alla musica acustica.

Giovedì 18 febbraio 2027 SCEMI DEL VILLAGGIO – con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

Produzione Agidi e ArtistiAssociati – Centro di produzione teatrale, con la collaborazione di RAM – Residenze Artistiche Marchigiane Le città sono un inferno, ma in campagna manco morto. I mezzi non passano, allora resto a casa. Ma a casa mi sfrattano e sono di nuovo per strada. Daspo, zone rosse, aiuole e carriarmati: tutto aspira al malessere pubblico. Turisti e militari fanno festa per il centro, mentre gli ultimi vengono scortati in periferia. Le città diventano sempre più macchine di espulsione, enclave chiuse di ricchi privilegiati. Venezia può essere affittata per eventi privati, mentre intanto i centri sociali vengono sgomberati. Insomma, come “stiamo insieme” nelle nostre città? Male, ci stiamo molto male. Al centro dello spettacolo, le nevrosi del vivere cittadino, le città di tutto il mondo che tendono sempre più ad assomigliarsi e ad omologarsi secondo i dictat del mercato e del turismo.

Domenica 28 febbraio 2027* – INIZIO ORE 16 EVERY BRILLIANT THING, con Filippo Nigro (CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Sardegna Teatro) Every Brilliant Thing è un’opera teatrale di Duncan Macmillan e Jonny Donahoe nata nel 2013 e reduce da un grande successo internazionale. Dal 2021 la pièce viene rappresentata anche nei teatri italiani, con la traduzione di Michele Panella e la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, anche attore protagonista dello spettacolo. Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, porta in scena un racconto di autofiction scandita da “liste di cose per cui vale la pena vivere”, nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità per cui valga la pena vivere. La lista che ne esce è imprevedibile, emozionante e personalissima, fatta di episodi e aneddoti catturati al volo dal protagonista a margine di libri, scontrini e sottobicchieri del pub. Alla fine del viaggio, emerge come la lista sia servita soprattutto a se stesso per accettare la complessità della vita e del dolore. In questa personale versione, Every Brilliant Thing diventa una pièce partecipativa che costituisce per il pubblico innanzitutto un’esperienza. Grazie alla risposta dell’audience, lo spettacolo non è mai lo stesso. Di fatto, Filippo Nigro riscrive in scena il pezzo insieme agli spettatori.

Giovedì 18 marzo 2027* IL FRIGO – Eva Robin’s Produzione Compagnia Teatri di Vita.

Nuovo allestimento in occasione dei 20 anni dello spettacolo Il frigo di Copi è un monologo onirico che esplora la frammentazione dell’identità attraverso i deliri della protagonista, interpretata da Eva Robin’s. Nella solitudine del suo appartamento, la donna interagisce con un bizzarro frigorifero – regalo di una madre anaffettiva – e con una serie di personaggi immaginari nati dalla sua mente alterata da sostanze allucinogene. Tra squilli di telefono e colpi di scena surreali, prendono vita la madre stessa, una cameriera, un autista violento e una psichiatra-bambola gonfiabile, tutti impersonati dalla sola attrice in un ritmo serrato. Il testo usa l’ironia e il nonsense per mostrare la disgregazione umana, affrontando temi crudi come sesso, violenza e Aids fino al tragico finale.

Sabato 10 Aprile 2027 FIORI D’ACCIAIO – Compagnia Teatro 4 FUORI CARTELLONE Fiori d’Acciaio di Robert Harling è ambientato in un salone di bellezza, dove si incrociano le esistenze di un gruppo di donne unite da un’amicizia indissolubile. La trama si sviluppa attraverso dialoghi vivaci che alternano umorismo e commozione, esplorando le sfide quotidiane delle protagoniste tra maternità, malattia e perdite. Al centro dell’opera c’è la solidarietà femminile come pilastro fondamentale e manifesto di empowerment, capace di generare una profonda resilienza interiore. Nonostante un finale amaro, la commedia lancia un messaggio ottimista e realistico: un inno alla vita che continua grazie all’amore reciproco.

Giovedì 6 maggio 2027 Il corpo del tempo – Chiasma Ets Il Corpo del Tempo, diretto da Anna Dego, racconta il ritrovo di due amiche attrici che si riavvicinano dopo trent’anni di lontananza. Simili a equilibriste sospese sul passato, le due donne vivono un incontro in cui il tempo si fa materia viva e si incarna nei gesti e nei silenzi. La regia si ispira profondamente alla filosofia di Byung-Chul Han, che critica la moderna società priva di vera comunità e dominata da un tempo compulsivo. In questo contesto, il teatro si propone come un baluardo per arginare il cortocircuito contemporaneo e riscoprire le relazioni. Lo spettacolo unisce diversi linguaggi artistici e si sviluppa proprio dove la parola cede, lasciando spazio a un codice aperto tra recitazione e danza contemporanea. Il corpo diventa così il mezzo comunicativo principale per esplorare la memoria, l’identità e i segni del cambiamento.

La stagione teatrale 2026-27 è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito. Con il sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte, dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Collaborano inoltre, come partners, il Consorzio “Le Botteghe Di Arquata” e il DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria e Asti.

Biglietto intero € 12; Biglietto per associazioni in convenzione e under 25 € 10; Biglietto per under 18 € 8

*Spettacoli Metaforicamente Schiros, Smallable Ensamble Plays The Beatles, Every Brilliant Thing e Il Frigo €15 (non sono disponibili riduzioni)

ABBONAMENTI Stagione Arquata + Stagione Gavi intero 11 spettacoli PDV (invece di € 144) € 132; Abbonamento Stagione Arquata + Stagione Gavi ridotto associazioni convenzionate € 120 11 spettacoli. Spettacoli fuori cartellone € 12 (2 spettacoli fuori cartellone € 20); Per i possessori di abbonamenti al buio e abb.ordinari, prezzo spettacoli fuori cartellone € 8

PUNTI VENDITA: IL GIARDINO DELLE IDEE, Via Libarna 132 Arquata Scrivia STUDIO FOTOGRAFICO PRESTIGE, Via Mameli 75 Gavi ON LINE su Dyticket.it

TUTTI GLI SPETTACOLI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 21 (AD ESCLUSIONE DI “EVERY BRILLIANT THING” CHE AVRÀ INIZIO ALLE ORE 16)

Per info, prenotazioni, abbonamenti e carnet: Direttore Artistico Vincenzo Ventriglia 345.0604219 [email protected] www.teatrodellajuta.it; www.accademiadellajuta.it;

ufficio stampa: [email protected]