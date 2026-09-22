È in corso un intervento dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure lungo strada Cassano per un incidente stradale avvenuto oggi, 22 settembre, e che ha visto coinvolta una sola autovettura.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo, finendo fuori dalla sede stradale. Sul posto è giunta una pattuglia del Radiomobile per effettuare i primi rilievi e gestire la viabilità. L’uomo alla guida, un 60enne residente in Alessandria, ha riportato lesioni di diversa entità ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. A causa della gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria.

Stando ai primi accertamenti medici, il conducente si trova in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno completando i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare le condizioni del fondo stradale al momento del sinistro.

Non si registrano, al momento, altri veicoli coinvolti.