Novi Ligure restituisce il nome al “Partigiano ignoto”

Per ottant’anni, sulla sua lapide nella cripta dei partigiani, si è letto solo un generico “Partigiano Sovietico – Aprile 1945”. Un volto senza nome, uno dei tanti giovani stranieri che scelsero le colline del basso Piemonte per combattere il nazi-fascismo. Ma da questo venerdì, quel marmo avrà finalmente un’identità completa: Gennadij Nikolayevich Aglamov. La cerimonia di svelamento della nuova targa, prevista per il 24 aprile alle ore 16:00 presso il cimitero cittadino, rappresenta il culmine di un’appassionante ricerca storica che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Ciampini Boccardo. Il “miracolo” della memoria è nato tra i banchi dell’istituto novese, durante un progetto di digitalizzazione di 175 ritratti di caduti della Resistenza conservati dall’ANPI. Tra questi, la foto di un ragazzo con una didascalia approssimativa: “Aglamar (Gennaro) Denadi”. Grazie alla collaborazione con l’ANPI e all’incrocio di dati tra il portale Partigiani d’Italia e le ricerche dello storico russo Mikhail Talalay, gli studenti e i docenti coordinatori sono riusciti a ricomporre il puzzle. Chi era Aglamov? Nato nel 1923 a Sverdlovsk, fuggì dalla prigionia nel 1944 per unirsi alla Brigata Oreste. Scelse come nome di battaglia “Gennaro”. Morì a soli 22 anni in un’imboscata nella frazione Merella, la notte del 10 aprile 1945, a pochissimi giorni dalla Liberazione.

Le celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione proseguiranno alle 17.00 presso il Chiostro del Centro Culturale “G. Capurro”. Qui, su iniziativa del Lions Club di Novi Ligure, verrà posta una targa in memoria di Franco Barella. Barella non è stato solo il leggendario comandante “Lupo” della Brigata Oreste e testimone del tragico eccidio della Benedicta, ma anche una colonna portante della vita democratica della città nel dopoguerra. Storico presidente della sezione locale dell’ANPI, ha dedicato la sua intera esistenza a tramandare i valori costituzionali alle nuove generazioni.

La giornata di venerdì si chiuderà all’insegna della cultura: alle ore 21:00, il Teatro Paolo Giacometti ospiterà lo spettacolo a ingresso gratuito “Partigiane”, portato in scena dalla Compagnia Le Scarpe Rosse.

Il calendario delle celebrazioni si concluderà ufficialmente lunedì 27 aprile con due momenti solenni: alle 10 in Frazione Merella, omaggio al partigiano Aldo Manfredi. Alle 11 nella Scuola Media G. Boccardo, cerimonia in memoria dei Caduti della Tuara, con il coinvolgimento diretto di studenti e insegnanti. Il gruppo di studio del Ciampini Boccardo, composto da sedici studenti e coordinato dai docenti Lombardi, Pizzorno, Russo e Valenti, dimostra come la storia non sia solo materia da manuale, ma un impegno civile capace di restituire dignità e nome a chi ha sacrificato tutto per la libertà.

(Foto d’epoca: un gruppo di Partigiani)