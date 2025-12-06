Una splendida iniziativa è stata proposta quest’anno per celebrare la magia del Natale in Val Borbera. Un vero e proprio percorso guidato, ideato per accompagnare visitatori e curiosi alla scoperta dei presepi allestiti nelle diverse località, trasformando la visita in una memorabile gita tra i borghi appenninici. L’itinerario “Segui la Campana” si configura come un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e riscoprire il patrimonio culturale e gastronomico di queste valli appenniniche. Unire la tradizione dei presepi alla bellezza del paesaggio e ai sapori tipici locali è il modo migliore per vivere appieno il periodo delle feste.

Per facilitare l’esplorazione, è stata realizzata una dettagliata mappa itinerante intitolata “Segui la Campana”. Il tracciato si snoda idealmente dall’alta alla bassa Val Borbera, con preziose incursioni nelle adiacenti Val Curone e Valle Spinti. Un invito a trascorrere una o più giornate in queste valli, dove oltre a godere di paesaggi bellissimi e della serenità della natura, si possono gustare le prelibatezze della cucina locale.

La nostra lista dei presepi è stata formulata in base alle date di apertura nel luogo in cui sono allestiti, offrendo una panoramica completa per pianificare la propria visita. L’iniziativa permette di ammirare allestimenti che spaziano da quelli aperti per l’intero periodo natalizio a quelli visitabili solo in giorni specifici.

Ad Albera Ligure nella chiesa parrocchiale, il presepe è visibile tutto il mese di dicembre fino all’Epifania; a Vendersi, l’originale presepe è distribuito nel paese dal 6 dicembre fino all’Epifania. A Cabella Ligure, Roccaforte Ligure, Vergagni, Roccaforte Ligure, Grondona, Molo Borbera e Borghetto Borbera: dall’8 dicembre fino all’Epifania; a Chiaparolo dal 8 dicembre solo nei week end; a Pallavicino 8 – 14 – 21 – 25 – 28 dicembre 1 – 4 – 6 gennaio dalle 9 alle16; a Cosola dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 9 alle 16; a Mongiardino Ligure a Cantalupo Ligure a Rocchetta Ligure e a Cavanna dal 24 dicembre al 6 gennaio, A Dernice apertura nei giorni 24 – 25 – 28 dicembre 1 – 4 – 6 gennaio dalle 10 alle 16 e a Rosano il 25 – 26 – 28 dicembre – 1 – 4 -6 gennaio dalle 9 alle 12.