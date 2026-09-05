Shakespeare tra ironia e dramma: a Novi “Otello Pop Tragedy”

Un solo attore, il palcoscenico completamente spoglio e le luci di sala lasciate accese, a ricreare l’atmosfera viva, diretta e senza filtri di un’antica piazza. Si preannuncia un finale di rassegna intenso e coinvolgente quello in programma per lunedì 7 settembre, quando andrà in scena l’ultimo appuntamento del cartellone “Piccolo Teatro Solidale”. Protagonista della serata sarà l’istrionico attore Carlo Decio, che porterà sul palco il suo applaudito spettacolo Otello Pop Tragedy. Nata sotto le indicazioni sapienti di Mario Gonzalez, maestro e interprete del celebre Théâtre du Soleil, la pièce rilegge il capolavoro shakespeariano con una cifra stilistica originale, ironica e a tratti irresistibilmente divertente, capace tuttavia di non tradire la lacerante drammaticità dell’epilogo. Attingendo con maestria alle tecniche del teatro di narrazione, della Commedia dell’Arte e del mimo, Decio incarna da solo i nodi e i personaggi cruciali della tragedia, tessendo un dialogo continuo tra racconto scenico, attualità e spettatori. Al centro della narrazione pulsano tematiche universali che risuonano con disarmante modernità nella società contemporanea: il razzismo, la sopraffazione, la gelosia corrosiva, l’invidia, la violenza di genere e l’inganno. Uno spettacolo che va dritto al cuore della condizione umana, rilanciando con forza l’eterno dilemma: «essere o non essere (umano): in fondo, ancora oggi, è questo il problema».

La rappresentazione teatrale, il cui inizio è fissato per le 21.00, sarà preceduta alle 19.30 da un’apericena solidale di autofinanziamento, organizzata per consentire al pubblico di incontrare e dialogare con gli artisti. Un momento conviviale fondamentale per sostenere concretamente le attività e i servizi promossi dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, costantemente impegnata sul territorio per diffondere cultura, aggregazione e amore per l’arte in ogni sua forma.