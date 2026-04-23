Su il sipario: corso di recitazione teatrale per principianti

Un’opportunità per tutti gli appassionati di teatro: l’Associazione Teatrale “I Mancini del Quarto”, in collaborazione con l’Associazione “Amici dell’Arte” lancia un breve corso intensivo di avvicinamento alla recitazione teatrale. Un percorso formativo pensato per chi desidera esplorare il mondo del palcoscenico e acquisire le basi delle tecniche attoriali. Il corso si terrà per tutto il mese di maggio, con incontri settimanali della durata di tre ore ciascuno. I giorni specifici verranno stabiliti in base alla disponibilità dei partecipanti, garantendo così la massima flessibilità. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Associazione “Amici dell’Arte”, situata in via Giani 18 a Serravalle Scrivia, con inizio fissato per le ore 20.

Il programma didattico è strutturato per offrire una preparazione completa:

Tecniche e Pratica: Verranno spiegate le varie tecniche di recitazione, da applicare immediatamente attraverso esercizi pratici.

Verranno spiegate le varie tecniche di recitazione, da applicare immediatamente attraverso esercizi pratici. Corpo e Improvvisazione: Ogni lezione inizierà con esercizi corporei, fondamentali per la consapevolezza scenica, seguiti da sessioni di improvvisazione per sviluppare la creatività e la reattività.

Ogni lezione inizierà con esercizi corporei, fondamentali per la consapevolezza scenica, seguiti da sessioni di improvvisazione per sviluppare la creatività e la reattività. Parola e Voce: Un focus speciale sarà dedicato allo studio dell’ortoepia e della dizione, elementi cruciali per una corretta e chiara espressione vocale sul palco.

A guidare i partecipanti sarà l’attore Marco Zanutto, che ricoprirà il ruolo di Direttore del corso. Zanutto sarà affiancato da un team di assistenti composto da Stefano Campana, Eleonora Bombino, Massimo Novelli e Maurizio Novelli.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente Eleonora Bombino al numero di cellulare 347 4903130.

(foto di repertorio)