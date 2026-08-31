Tassarolo: il Premio “Carlo Capriata” incorona Franco Pianigiani

Tradizione, virtuosismo e impegno civile si danno appuntamento a Tassarolo per la ventitreesima edizione del Premio Internazionale “Carlo Capriata” (nel ricordo di Giuseppe Bruno). Sabato 5 settembre, alle 21.00, la chiesa di San Nicolao accoglierà appassionati e addetti ai lavori per una delle tappe più attese della rassegna “Orchestra in Provincia… e non solo”. Istituito nel 2004, il riconoscimento celebra l’eredità artistica di Carlo Capriata, indimenticato contrabbassista del Teatro alla Scala che riposa nel cimitero del borgo alessandrino. Nel corso degli anni, la manifestazione ha portato a Tassarolo le più celebrate prime parti d’orchestra e solisti di fama mondiale. A ricevere il premio 2026 sarà il Maestro Franco Pianigiani, figura di spicco del panorama concertistico internazionale, a lungo primo contrabbasso dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo e docente al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Sotto la direzione artistica di Giovanni Chiaramonte e con la conduzione di Enzo De Cicco, Pianigiani darà saggio della propria maestria affrontando capolavori del repertorio contrabbassistico firmati da Giovanni Bottesini e Domenico Dragonetti. Ad accompagnarlo saranno gli Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria, diretti dal M° Giulio Laguzzi, direttore del palcoscenico del Teatro Regio di Torino.

Accanto ai grandi maestri, la serata riserva uno spazio centrale alle nuove promesse con la sezione “Premio Capriata Giovani”, istituita nel 2018. L’apposita commissione guidata dal contrabbassista e compositore Stefano Risso ha conferito il premio a Federico Giolito, talento formatosi tra il Conservatorio “G. Verdi” di Torino e la Siena Jazz University. Giolito, che si esibirà a sua volta insieme agli archi, riceverà la borsa di studio “Premio giovane talento” donata dal Rotary Club Gavi-Libarna in collaborazione con il Rotaract. L’evento si fa veicolo di solidarietà: l’accesso alla serata (a cura del Rotary Club Gavi-Libarna) sarà a offerta libera, con i fondi raccolti destinati al service in favore del Comitato Fibromialgici Uniti – Italia (CFU-Italia, sezione di Novi Ligure / Piemonte).

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Tassarolo e con il sostegno della Fondazione CRAL di Alessandria e della Fondazione CRT di Torino.