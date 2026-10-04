Dopo ben 44 mesi tra martedì e mercoledì si saprà chi saranno gli eventuali imputati della morte di Salvatore Cucè, avvenuta il 6 febbraio del 2023 a Voltaggio, nel cantiere del Terzo Valico dei Giovi. Le due udienze in programma il 6 e il 7 ottobre ad Alessandria nel palazzo di giustizia di Alessandria vedranno la presenza dei suoi familiari, costituiti parte civile e assistiti dai legali del sindacato Fillea Cgil nazionale.

Quel giorno rimase ferito nel tunnel sotto l’Appennino anche Mario Baratta, collega di Salvatore, anch’egli parte civile.

Antonio Di Franco, segretario generale del sindacato Fiella Cgil, dice: “Salvatore era un giovane minatore edile calabrese che lavorava a più di mille km da casa. Un ragazzo pieno di sogni e di speranze, che lo Stato non ha saputo proteggere nel mentre faceva il proprio dovere “per contribuire al progresso materiale e spirituale della società”. Lui come tutti gli altri morti di lavoro andrebbero riconosciuti come vittime del dovere ai sensi della legge 266 del 2005 e del D.P.R. 243 del 2006. Quale può essere la differenza fra lui e gli altri lavoratori a cui è riconosciuto questo status? Francamente è incomprensibile. Il processo inizia nel mentre l’INAIL con i dati presentati relativi al 2025 ci certifica che sono morti un lavoratore ogni 8 ore (1198) e che c’è stato un infortunio al minuto (600.000 denunce). Dati ampiamente sottostimati che non tengono conto di tutti gli enti che non comunicano gli infortuni all’Inail e soprattutto di quello che accade ai 3 milioni di lavoratori in nero full time certificati dall’ Istat. Persone e non numeri che meriterebbero giustizia, ricordo e memoria con il proprio nome. Invece – aggiunge -, come nel caso Cucè, i processi non iniziano mai e troppo spesso insistono su piccole Procure che non hanno uomini, mezzi e risorse adeguate per far fronte a complessità come quelle dell’ infortunio Cucè. Nemmeno il sequestro del cantiere è mai avvenuto, praticamente hanno continuato a lavorare”.

Il sindacato chiede da anni la creazione di una Procura Nazionale che si occupi con le migliori professionalità dei reati in materia di salute e sicurezza.

“Il 6 ottobre – dice ancora il sindacalista – si inizia con l’udienza in merito alla richiesta dei familiari di opporsi alla richiesta di archiviazione. Chiedono di proseguire le indagini e l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di soggetti non ancora indagati. Oggi, infatti, non risulta nessuna responsabilità attribuita né al committente RFI e né al contraente generale COCIV.

Praticamente non risultano indagati nessuno dei soggetti posti in cima alla filiera dell’ appalto e che hanno cogenti obblighi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e tutela della salute di tutti i lavoratori addetti. Parliamo di un’opera realizzata con i soldi dei contribuenti che vedrà almeno 15 miliardi di euro investiti. Il committente e il contraente generale rappresentano le figure centrali attorno al quale ruotano le scelte tecniche, economiche ed organizzative che determinano la qualità dell’ intervento anche attraverso la tutela dei lavoratori. Non possiamo accettare che tra le figure imputate ci siano solo prevalentemente altri lavoratori e soprattutto preposti che sono ormai diventati i parafulmini di tutte le responsabilità”.

Risultano infatti al momento indagati per omicidio colposo Enrico Simone Murru, 50 anni, direttore tecnico di cantiere della Seli Overseas di Roma, alla quale il Cociv ha affidato i lavori a Voltaggio; Giuseppe Magri, 58 anni, capo cantiere; Luigi Di Lascio, 54, assistente del capo cantiere; Vincenzo Semeraro, 59, responsabile del monitoraggio del gas per l’azienda Collins, alla quale è stato appaltato il servizio di controllo del metano; Alessandro Lenzu, 53, addetto al monitoraggio del gas.

“Noi ci auguriamo – sostiene Di Franco – che vengano accolte le richieste di opposizione e che si ricerchino davvero tutte le responsabilità. Il legislatore attribuisce troppe responsabilità ai preposti a cui non corrispondono tutele, diritti e controlli. Nei cantieri ormai per non sbagliare sono tutti preposti, soprattutto chi ha un livello di inquadramento basso: come se tutta la responsabilità debba ricadere su di loro e in subordine su altri lavoratori. Troppi lavoratori tacciono sotto il ricatto del licenziamento e della relativa impossibilità di ricollocarsi, perché risulterebbero macchiati del titolo di chi ha denunciato. Questa è anche la settimana dell’ inizio del processo di Brandizzo, i familiari meritano rispetto e giustizia. L’ordinamento giuridico dovrebbe essere in grado di garantire risposte immediate che impongono comportamenti prescrittivi capaci di salvare la vita ad altri lavoratori nelle stesse condizioni. Invece si continua a morire nei cantieri ferroviari e si continua ad avere fretta continuamente fretta. La Fillea Cgil si costituirà parte civile in entrambi i processi assistendo anche con i nostri legali alcuni familiari in giudizio. Il rammarico più grande sta nella consapevolezza che sono tutte morti che potevano essere evitate. Non è accettabile in nessun caso, soprattutto nei cantieri di Rfi, che è il più grande committente italiano. Ad Alessandria saremo al fianco dei familiari che con coraggio stanno affrontando questa battaglia.

Gli stessi che nella relazione di consulenza tecnica del consulente del Pm hanno letto che “l’infortunio poteva essere evitato realizzando l’impermeabilizzazione integrale della nicchia con teli in PVC, come successivamente indicato dallo Spresal. Tale soluzione, da sola, avrebbe impedito l’ingresso e l’accumulo del metano nell’area di lavoro”. Gli stessi che qualche mese prima, con le indagini ancora in corso, avevano sentito il Commissario straordinario del Governo Calogero Mauceri attribuire all’ imperizia dei lavoratori l’infortunio mortale, un fatto gravissimo a cui non sono mai seguite scuse. Anche per tutto questo meritano rispetto e il loro coraggio impone a tutti, a partire dalla magistratura, l’obbligo morale di andare fino in fondo nel ricercare le responsabilità. Per Salvatore e per tutti quelli come lui vittime di un dovere costituzionalmente garantito”.