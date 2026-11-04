Oltre 14 miliardi di euro: è il costo dei 53 chilometri del Terzo valico dei Giovi, certificato ieri in Consiglio regionale dall’assessore alle Grandi opere Enrico Bussalino nella risposta alle interrogazioni dell’opposizione Pd-Avs, che chiedevano conto soprattutto della situazione dei 336 operai messi in cassa integrazione e dei 16 licenziati nei cantieri di Arquata e Voltaggio. “Il quadro aggiornato degli investimenti previsti dal contratto di programma tra Rfi e Ministero – ha spiegato l’esponente della Lega – ha fissato il costo complessivo dell’opera a 13,7 miliardi di euro, con un fabbisogno aggiuntivo di 3 miliardi. Recentemente il Governo ha ribadito l’impegno politico a garantire la copertura completa dei fondi nella legge di bilancio in esame alle Camere”. Tra Genova e Tortona ogni chilometro, a oggi, costerebbe oltre 264 milioni di euro, probabilmente uno dei più elevati in Italia ma non solo.

Oltre ai costi arrivati queste cifre abnormi, Bussalino ha ribadito la posizione del ministro delle Infrastrutture Salvini sul fine lavori: “Secondo i dati ministeriali i lavori hanno raggiunto un avanzamento del 97%, nonostante un quadro di eccezionale complessità. Resta confermato l’obiettivo di chiudere definitivamente il cantiere nel biennio 2027-2028”.

“Rispondendo al nostro question time – dice la consigliera regionale Alice Ravinale (Avs) -, la Giunta regionale ha confermato che i costi del Terzo Valico sono lievitati a 13,7 miliardi di Euro: di questi, 2,45 miliardi sono stati aggiunti senza battere ciglio da Salvini in finanziaria, benchè la Regione oggi confermi che il 97% dell’opera sarebbe completato – in realtà parlando soltanto degli scavi. Da 5 miliardi a 13,7 miliardi di Euro: il salto di costo è paradigmatico di che cosa non funziona nelle grandi opere, che drenano risorse a tutto il resto. Ricordiamo che aggiungendo al Terzo Valico il TAV Torino – Lione, di cui si certifica in queste ore un ulteriore anno di ritardo, siamo a 31,4 miliardi previsti per le grandi opere in Piemonte. La Giunta ha dichiarato anche che i cantieri si concluderanno nel 2028: ma come è possibile questo, a fronte del fatto che la manovra di bilancio prevede 850 milioni di Euro nel biennio 2029 – 2030? Nessuna risposta è stata data però alle nostre domande in relazione alla effettiva ripresa dei cantieri e alla sorte dei dipendenti di Seli oggi in cassa integrazione, al di là di qualche vuota rassicurazione circa “la massima tutela e dignità dei lavoratori”, che però rimangono senza certezza alcuna e su cui continueremo a chiedere un interessamento concreto della Giunta. Infine, registriamo che la Giunta Regionale ha avviato un costante confronto con il Governo per reperire le risorse destinate al completamento dell’opera: ne deduciamo che sulla Metro 1 di Torino invece la destra che governa la Regione non abbia mosso un dito, perchè non si spiega altrimenti la mancanza in finanziaria di 70 milioni di Euro necessari per concludere il cantiere di Cascine Vica a fronte dei 2,45 miliardi spuntati come per magia per il Terzo Valico”.

Eugenio Spineto, segretario provinciale di Avs, commenta: “Sono sempre stato e rimarrò contrari a questo enorme spreco di risorse pubbliche. Anche se i cantieri sono ormai avanti, il Terzo Valico resta un’opera nata vecchia, che rischia di lasciare alle comunità locali solo macerie ambientali, sorgenti d’acqua distrutte e il pericolo costante dell’amianto disperso nell’aria. Miliardi di euro dei cittadini che potevano essere spesi per la manutenzione delle nostre linee regionali e contro il dissesto idrogeologico sono stati invece sepolti sotto una montagna, per un’infrastruttura inutile. Non bastano i ritardi e l’esplosione dei costi a dimostrare il fallimento di questo modello delle grandi opere?“.

Domenico Ravetti (Pd), autore di una delle due interrogazioni con il collega Mauro Calderoni, dice: “Sul Terzo Valico dei Giovi abbiamo due certezze. La prima è che il costo complessivo dell’opera è passato dai 5 miliardi di euro iniziali ai circa 13,7 miliardi attuali, 3 miliardi dei quali devono ancora essere stanziati. La seconda certezza è che 336 dipendenti di Seli Overseas e di alcune imprese subappaltatrici sono in cassa integrazione, mentre 16 operai della società Gallerie sono stati licenziati. Tutto il resto è solo un verbo futuro, un’ipotesi in attesa di conferma, come quando la Giunta regionale, quest’oggi in Aula, ha precisato che la “necessaria e totale copertura dei fondi sarà prioritariamente garantita e stanziata all’interno della Legge di Bilancio in fase di approvazione alle Camere”. Auspichiamo che ciò accada e ci auguriamo che il Presidente Cirio vigili con attenzione, affinché il verbo futuro diventi un verbo presente e dal “sarà stanziata” si passi al “è stanziata”. Un ulteriore rallentamento dei lavori di completamento del Terzo Valico – aggiunge – rischia di compromettere le prospettive occupazionali e industriali del territorio alessandrino e dell’intero Piemonte, mettendo a rischio circa 1.800 posti di lavoro, compreso l’indotto, tra la nostra Regione e la Liguria. Auspichiamo che il cronoprogramma illustrato in Aula, ovvero il completamento delle opere di scavo delle gallerie entro il 2027 e la chiusura definitiva del cantiere nel bienno 2027-2028, venga rispettato. Ma perché ciò accada, è prima indispensabile risolvere il contenzioso finanziario tra Rfi e Cociv e garantire l’immediata ripresa dei lavori del Terzo Valico”.