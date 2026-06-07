La Procura della Repubblica di Alessandria chiede di mandare a processo cinque persone per la morta di Salvatore Emanuel Cucè, avvenuta a 33 anni nel cantiere Val Lemme del Terzo valico dei Giovi, a Voltaggio. Dopo oltre tre anni, è il primo atto ufficiale che potrebbe portare a far emergere la verità di quanto avvenuto il 6 febbraio 2023, quando l’operaio calabrese dipendente della Seli Overseas venne investito da “una violenta esplosione con fiammata che ne provocava la morte dovuta a insufficienza respiratoria acuta sviluppatasi in conseguenza della inalazione di gas a elevata temperatura, con conseguente edema polmonare e distress respiratorio acuto”. L’esplosione causò lesioni personali gravi all’operaio Mario Baratta, che riportò ustioni di secondo grado al collo e agli arti superiori.

Come riporta La Stampa, il pm di Alessandria chiede di processare per omicidio colposo in concorso Enrico Simone Murru, direttore tecnico di cantiere della Seli Overseas; Giuseppe Magri, capo cantiere; Luigi Di Lascio, assistente del capo cantiere; Vincenzo Semeraro, responsabile del monitoraggio del gas per l’azienda Collins; Alessandro Lenzu, addetto al monitoraggio del gas.

Il sindacato dei lavoratori edili Fillea Cgil da tre anni segue la vicenda di Salvatore Cucè e ora contesta la decisione della Procura, definendo “estremamente singolare” il modo in cui sono state concluse le indagini.

“Il Pubblico Ministero – sostiene il sindacato – ha ritenuto di notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari solamente nei confronti dei soggetti che ricoprivano nel cantiere ruoli ‘secondari’ – e che rispondevano alle direttive aziendali – mentre ha richiesto l’archiviazione per ogni figura apicale delle società coinvolte nell’appalto. Ebbene, all’esito della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, i familiari del compianto Salvatore hanno proposto opposizione a tale richiesta, chiedendo che il Giudice delle Indagini Preliminari – anche sulla scorta di quanto è chiaramente emerso dalla Consulenza Tecnica disposta nel corso delle indagini – rigetti la richiesta di archiviazione e disponga che il Pubblico Ministero svolga nuove, ulteriori ed approfondite indagini circa le responsabilità delle citate figure apicali, nonché provveda all’identificazione di ulteriori soggetti onerati degli obblighi di sicurezza e che invero mai sono stati individuati dalla medesima Autorità Inquirente”.

Il sindacato, “pur nel doveroso rispetto istituzionale delle decisioni assunte dalla Procura della Repubblica, condivide pienamente le doglianze formulate dai familiari del compianto Salvatore, la cui morte è avvenuta in giovanissima età ed in modo atroce nell’ambito di un grandissimo cantiere pubblico (in cui vi sono RFI SPA quale committente e consorzio Cociv quale aggiudicataria), che interessa un’opera essenziale di ammodernamento ed in cui sono coinvolte aziende di primaria importanza a livello nazionale (e finanche internazionale, attesa la composizione proprietaria e societaria di Seli Overseas, ovvero la società datrice di lavoro di Cucè).

Ove si consideri tale aspetto e si ponga poi mente al fatto che l’area in cui è ubicato il cantiere in cui è avvenuta la morte del Cucè è estremamente pericolosa per la costante frequenza di afflussi di gas, con conseguente elevato rischio di esplosioni, non può che invocarsi – legittimamente – che le indagini siano svolte in maniera approfondita e vaglino tutti i profili di responsabilità, anche e soprattutto con riferimento a coloro che ricoprivano posizioni di garanzia circa la gestione del rischio, l’individuazione dei rischi connessi alle lavorazioni e delle conseguenti misure prevenzionali e di sicurezza atte a neutralizzare o quantomeno a ridurre appunto il rischio di infortuni sul lavoro (ovvero Committente, Aggiudicatario, Coordinatori della Sicurezza, Datore di Lavoro). Del resto, per come è chiaramente emerso nell’ambito dell’indagine specialistica svolta dai consulenti tecnici del PM, le prime due concause dell’infortunio mortale del Cucè sono state la sottovalutazione del pericolo grisù indiscutibilmente presente nelle geostrutture nonché la mancanza, sia nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) che nel Piano operativo della sicurezza (Pos) che nel Progetto Esecutivo, di procedure di sicurezza specifiche per l’esecuzione dei lavori di rivestimento definitivo di calotta con risparmio in corrispondenza del by-pass (ovvero le lavorazioni a cui era addetto Cucè e nel cui espletamento è morto). Quindi, secondo i Consulenti della Procura, le carenze e gli inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro sono rinvenibili in primo luogo in capo a coloro che decidevano, pianificavano, programmavano e disponevano.

Proprio a fronte di tali chiare conclusioni dei consulenti del PM e del deficit prevenzionale riscontrabile in sede di pianificazione e programmazione delle sicurezza non condividiamo – seppur ovviamente rispettandola e al contempo doverosamente sollecitando il G.I.P. al controllo giurisdizionale sulla stessa – la decisione della Procura volta ad estromettere da ogni necessario accertamento proprio quei soggetti apicali che erano i primi – anche in ragione dei propri poteri e delle facoltà di spesa – ad essere obbligati in maniera stringente a garantire la salute e la sicurezza degli operai coinvolti nel cantiere. L’approdo cui è pervenuta la Procura della Repubblica di certo sconta l’insufficienza delle attività investigative sin dal giorno stesso in cui è avvenuta la morte del Cucè, ove si pensi solamente al fatto che il cantiere non è stato mai sequestrato, circostanza quest’ultima che di certo è del tutto singolare.

La Fillea Cgil, pur sempre rispettosa dell’operato della Magistratura, non può che sostenere con ancora più forza il percorso giudiziario intrapreso dai familiari di Salvatore, laddove i medesimi chiedono e pretendono legittimamente che non venga lasciato nulla di intentato nella ricostruzione dei fatti e nell’accertamento delle responsabilità. La vita e la figura di Salvatore, al pari di quella di ogni persona che vive del proprio lavoro con dedizione, passione e fatica, meritano ed esigono che venga fatta luce a 360 gradi non solo su coloro che operavano materialmente in quel cantiere – e che erano esposti anch’essi al rischio di esplosioni per il frequente afflusso di gas in galleria – ma altresì sui soggetti che hanno deciso di far svolgere i lavori in quel determinato modo e secondo standard di sicurezza presumibilmente non adeguati alla pericolosità delle lavorazioni.