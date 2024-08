Toro & Moro è divenuto ufficialmente partner di Birra Baladin, birrificio cuneese – di Piozzo -, eccellenza e leader nel mercato della birra artigianale nazionale.

Toro & Moro, realtà ovadese che si occupa della realizzazione e personalizzazione di indumenti in cotone biologico certificato, si occuperà di un merch esclusivo e in “limited edition” per la sfera commerciale di Birra Baladin.

Nel dettaglio, quattro sono i modelli della capsule collection di tshirt disponibili online (su e-commerce del birrificio), rigorosamente in cotone sostenibile, taglio unisex (per garantire inclusività) e qualità certificata Toro & Moro.